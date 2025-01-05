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詹姆斯破喬丹30+得分紀錄！　親曝2人後仰跳投最大差別

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）昨（4）日比賽第4節中段時，靠著一記轉身後仰跳投，完成個人職業生涯第563次的單場30+得分紀錄，正式超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），成為單場30+得分場次最多的新紀錄保持人。

喬丹在2003年退役前完成了562次單場30+得分紀錄，共耗費15個賽季，出戰1072場。詹姆斯則是在第22個賽季，登場1523場比賽，完成了超越。

詹姆斯表示，「我感到很榮幸，能和偉大的球員相提並論，尤其是和公認最偉大的球員之一並列，真的超級酷的。」他接著說，「喬丹是我童年的偶像，我穿23號就是因為他，所以能進入這個話題，參與任何跟他相關的討論，對我來說真的太酷了。」

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▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯超越喬丹成為單場30+得分場次最多紀錄保持人。。（圖／達志影像／美聯社）

隊友戴維斯（Anthony Davis）對詹姆斯破紀錄則發表了有趣的觀點，「我有點不爽，他比喬丹多用7個賽季才超越。」他隨後補充說，「其實我小時候更崇拜詹姆斯，他是我時代的，我覺得他現在應該任何領域都是第1了，我見證他很多成就，非常感激能參與其中。」

詹姆斯用一記轉身後仰跳投完成紀錄，與喬丹的招牌中距離跳投相似。詹姆斯表示，年輕時教練不支持他模仿喬丹的動作，但詹姆斯依舊好好揣摩其中的技術，最後將其加入了自己的武器庫。

詹姆斯分析，「喬丹擅長用左肩後仰跳投，而我傾向用右肩。這就是2個大師的苦練成果，透過不斷練習，讓這動作變得沒人守得住。」

關鍵字： NBA詹姆斯喬丹

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