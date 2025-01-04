大谷翔平2025目標二刀流復出 外媒看好挑戰史無前例50-50-15

▲大谷翔平 。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

道奇大谷翔平將在2025年迎來自時隔約一年半的「二刀流復活」賽季。外界看好他再創巔峰，甚至有望挑戰50轟50盜15勝。

2024年進入美職生涯第七年，專注於打擊的大谷創下國聯十冠王的驚人成就：54支全壘打、130分打點、134分得點、上壘率.390、長打率.646、OPS 1.036、99支長打、411個壘打、ISO（純長打率）.336，以及全壘打率11.78。

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其中，史無前例的「50-50」（54轟、59盜）更是被視為MLB「不朽紀錄」。專家一致認為，目前除了大谷本人外，沒有任何球員有實力打破這項紀錄。

去年自第二次Tommy John手術後復出，雖然挑戰50次盜壘帶有受傷風險，但大谷一向以「超越期待」為信念，不斷將「不可能」化為「可能」。

他在日本火腿時期的恩師栗山英樹就曾預言，「雖然有人說他因為沒投球才能跑這麼多，但他在新賽季可能也會持續跑壘。他總是能展現出完全不同次元的棒球。」

作為投手，大谷已在2015年（日本火腿）和2022年（天使）兩度締造單季15勝的生涯最佳成績。2025年雖是手術後復出的賽季，但外媒看好他仍有可能挑戰個人紀錄，甚至創造更高成就。

若能完成「50－50－15」（50全壘打－50盜壘－15勝），大谷將創造MLB史上前所未有的紀錄，甚至可能在未來50年、100年內都無人能及。