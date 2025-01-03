北科附工黃子恩習王建民投球心法　「人生茶葉蛋」理論激勵隊友

▲北科黃子恩。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／高雄報導

北科附工投手黃子恩先發3局被敲1安打，無失分，日前參加訓練營特別接受王建民指導，提升投球流暢度達到不錯的效果，自己也有一套「人生茶葉蛋」理論，希望能激勵自己和隊友，在球場上繳出好表現。

總教練林建男表示，因為黃子恩是表現最穩定的投手，所以讓他第一場擔任先發。透過學長陳柏毓轉述，他在日前青棒訓練營表現不錯，雖然他的球速還在尋求突破，控球能力和變化球能力都是優點。

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黃子恩對首戰表現謙虛地說：「算中規中矩，前兩局感覺還沒進入最佳狀態。」談到訓練營收穫，他特別提到向王建民請教投球技巧，「提醒我投球時要想像前面有個籃架要跨過去，投球出手時要保持流暢度。這個建議讓我的投球動作進步很多，現在比較沒什麼問題。」

除了技術層面的精進，黃子恩也分享他在球場上學到的心得：「不分年紀，每個人都是學習的對象，即使是學弟也可以互相切磋。」他還借用隊友徐宥澤的「人生就像茶葉蛋」的理論勉勵隊友，「有裂痕才會更好。」這番話讓他在隊上展現出不同的一面。

黃子恩也在訓練營積極向其他選手請教，「我有向陽明高中的學長請教投球發力點。」經過一段時間調整，他的球速和狀態都有所進步。面對王建民指導時，他不因緊張而怯步，反而把握機會請教關於「肩髖分離」的投球方式，展現出積極學習的態度。