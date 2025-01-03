運動雲

>

北科附工黃子恩習王建民投球心法　「人生茶葉蛋」理論激勵隊友

▲▼北科黃子恩。（圖／學生棒聯提供）

▲北科黃子恩。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／高雄報導

北科附工投手黃子恩先發3局被敲1安打，無失分，日前參加訓練營特別接受王建民指導，提升投球流暢度達到不錯的效果，自己也有一套「人生茶葉蛋」理論，希望能激勵自己和隊友，在球場上繳出好表現。

總教練林建男表示，因為黃子恩是表現最穩定的投手，所以讓他第一場擔任先發。透過學長陳柏毓轉述，他在日前青棒訓練營表現不錯，雖然他的球速還在尋求突破，控球能力和變化球能力都是優點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃子恩對首戰表現謙虛地說：「算中規中矩，前兩局感覺還沒進入最佳狀態。」談到訓練營收穫，他特別提到向王建民請教投球技巧，「提醒我投球時要想像前面有個籃架要跨過去，投球出手時要保持流暢度。這個建議讓我的投球動作進步很多，現在比較沒什麼問題。」

除了技術層面的精進，黃子恩也分享他在球場上學到的心得：「不分年紀，每個人都是學習的對象，即使是學弟也可以互相切磋。」他還借用隊友徐宥澤的「人生就像茶葉蛋」的理論勉勵隊友，「有裂痕才會更好。」這番話讓他在隊上展現出不同的一面。

黃子恩也在訓練營積極向其他選手請教，「我有向陽明高中的學長請教投球發力點。」經過一段時間調整，他的球速和狀態都有所進步。面對王建民指導時，他不因緊張而怯步，反而把握機會請教關於「肩髖分離」的投球方式，展現出積極學習的態度。

關鍵字： 黃子恩王建民投球學習領袖

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

葉總改造工廠新成員　味全龍吸收兄弟陳志杰

葉總改造工廠新成員　味全龍吸收兄弟陳志杰

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

告別15年球員生涯　曾宸佐引退：人生總是有遺憾

告別15年球員生涯　曾宸佐引退：人生總是有遺憾

被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下　湖人舊將被絆倒恐釀嚴重膝傷

被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下　湖人舊將被絆倒恐釀嚴重膝傷

恭喜！　台灣12強球員登記結婚：我有老婆囉

恭喜！　台灣12強球員登記結婚：我有老婆囉

「排球甜心」廖苡任盡責又貼心　日本隊友直呼：可愛到犯規！

「排球甜心」廖苡任盡責又貼心　日本隊友直呼：可愛到犯規！

上屆木聯冠亞軍穀保、平鎮首戰都輸　大溪、麥寮教頭：不算爆冷！

上屆木聯冠亞軍穀保、平鎮首戰都輸　大溪、麥寮教頭：不算爆冷！

NBA活塞主控驚悚重傷！左腿遭猛烈撞擊哀號　隊友忍不住哭了

NBA活塞主控驚悚重傷！左腿遭猛烈撞擊哀號　隊友忍不住哭了

快訊／朱育賢披龍袍改選11號　陳子豪續穿1號

快訊／朱育賢披龍袍改選11號　陳子豪續穿1號

被抬出場活塞主控「左腿腓骨骨折」　本季回歸未完全絕望

被抬出場活塞主控「左腿腓骨骨折」　本季回歸未完全絕望

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

熱門新聞

葉總改造工廠新成員　味全龍吸收兄弟陳志杰

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

告別15年球員生涯　曾宸佐引退：人生總是有遺憾

被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下　湖人舊將被絆倒恐釀嚴重膝傷

恭喜！　台灣12強球員登記結婚：我有老婆囉

「排球甜心」廖苡任盡責又貼心　日本隊友直呼：可愛到犯規！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1葉總改造新成員　味全吸收陳志杰

2美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

3告別球員生涯　曾宸佐引退：遺憾

4他被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下

5恭喜！　台灣12強球員登記結婚

最新新聞

1冥冥中注定　朱育賢喊話「味全王朝」

2NBA 12月最佳教練出爐！

3沒想過離開兄弟　陳子豪轉投味全想很久

4瑪麗的威力！　WSBL首戰就讓國泰吞敗

5陳子豪新曲「輕快有氣勢」　味全簽回吳秉恩

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

WBC資格賽接到曾總邀請！　林昱珉：保持心態僅時間問題

經典賽資格賽35人農曆年後集合　蔡其昌承諾大巨蛋集訓最高規格

曾頌恩將登上鈔票驚喜　「以後只換500」

賴清德總統承諾　「12強冠軍將登上500元鈔票」

12強特展搶先看！江國豪推薦最後一球　曾頌恩點名勵志小語

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366