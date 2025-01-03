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國王交易截止日前當買家　與籃網積極討論優質3D強森交易

▲國王福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

國王一哥福克斯（De'Aaron Fox）自前教頭布朗（Mike Brown）被開除後就深陷交易傳聞，根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，福克斯更可能在休賽期被放上交易市場，而非在交易截止日前。

《The Athletic》消息指出，在2月6日交易截止日前，國王主要是「買家」，他們希望繼續圍繞福克斯改善陣容，而不是交易他來進行重建。

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也透露，國王和籃網有針對28歲3D前鋒強森（Cam Johnson）進行過「深入談判」，並指出國王先前與巫師討論過大V瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）和庫茲馬（Kyle Kuzma）交易案，和拓荒者格蘭特（Jerami Grant）以及爵士柯林斯（John Collins）有過聯繫。

▲籃網3D前鋒強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王與籃網討論3D前鋒強森交易。（圖／達志影像／美聯社）

對於福克斯交易的下家，除了一開始就傳出極度有意的馬刺外，火箭也對得到福克斯有興趣，且魔術正在考慮是否加入福克斯爭奪戰。同時，熱火和湖人也被列為潛在的下家。

福克斯本賽季場均貢獻26.8分、5籃板、6.2助攻，美媒預測福克斯目前狀態不會入選年度最佳陣容，因此無法在夏天獲得超級頂薪延長續約。他目前處於5年新秀延長合約的第4年，2025-26賽季的薪資為3710萬美元。

關鍵字： NBA福克斯強森國王魔術

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