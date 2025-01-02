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陳盈駿遭「埋地雷」受傷送醫仍關心賽況　球迷怒罵遼寧33號很髒

▲▼北京首鋼陳盈駿。（圖／翻攝自微博／北京首鋼籃球俱樂部）

▲北京首鋼陳盈駿。（圖／翻攝自微博／北京首鋼籃球俱樂部）

記者游郁香／綜合報導

台灣旅CBA好手陳盈駿本季轉戰北京首鋼，昨(1日)晚對上遼寧飛豹一役，他在第3節疑似遭對手「埋地雷」而扭傷右腳，痛到在地上打滾，被緊急送到醫院檢查和治療，中國《天天體育》曝光陳盈駿在擔架上還用手機關心球隊的賽況，讓球迷看了很心疼，大罵害他受傷的王嵐嶔「很髒」。

陳盈駿2017年在中國CBA選秀會以首輪第1順位被廣州龍獅相中，在替龍獅效力7年後，他去年夏天宣布轉戰北京首鋼，本季表現依舊出色，昨晚他在元旦大戰對上遼寧飛豹，第3節還剩4分20秒，他在外線出手後，疑似遭遼寧王嵐嶔「埋地雷」，導致他落地時扭傷右腳，被緊急送醫。

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留下13分、3助攻退場的陳盈駿，傷退後仍不忘用手機關心球隊的戰況，最終首鋼以105比90取勝。根據中國《天天體育》的消息，初步檢查結果顯示，陳盈駿並沒有骨裂，但右腳嚴重腫脹，接下來會再確認韌帶是否損失。

▲▼陳盈駿扭傷右腳被送醫，仍用手機關心戰況。（圖／翻攝自微博／天天體育）

▲陳盈駿扭傷右腳被送醫，仍用手機關心戰況。（圖／翻攝自微博／天天體育）

首鋼球迷看到陳盈駿送醫的畫面相當心疼，「希望不要有大礙，遼寧那個33號太髒了！」「髒死了遼寧！希望小陳沒大礙。」「我真受不了了，救護車上還在看比賽，主控你是我此生唯一最愛的主控。一定沒事，早點康復，這個家不能沒有你。」

陳盈駿何時能歸隊目前尚不明朗，更令人憂心的是，亞洲盃資格賽第3階段2月20日就要展開，身為中華男籃主控的陳盈駿能否趕上，顯然是很大的疑問。

關鍵字： CBA北京首鋼陳盈駿

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