「中國羽壇最美」黃雅瓊退出國際賽場　點名感謝退役未婚夫劉雨辰

▲中國羽壇混雙女神黃雅瓊退出國際賽場。（圖／翻攝自Instagram）

記者游郁香／綜合報導

被公認是中國羽壇「最美」的混雙女神黃雅瓊，在奧運金牌搭檔鄭思維去年11月決定退出國際賽場後，她也在元旦發文宣布退出國家隊，特別點名感謝鄭思維與未婚夫劉雨辰。男雙好手劉雨辰在巴黎向黃雅瓊求婚，浪漫畫面羨煞旁人，不過奧運結束後不久，劉雨辰就宣布結束職業生涯。

現年30歲的黃雅瓊長相甜美、氣質出眾，是中國羽壇現役「第一美女」，她與鄭思維的混雙組合實力也是世界頂尖，兩人是今年巴黎奧運混雙金牌得主，不過年僅27歲的鄭思維在去年11月底宣布退休，時隔1個多月，黃雅瓊也在元旦退出國家隊，這意味著她未來不會再出現在國際賽場。

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▲中國羽壇混雙女神黃雅瓊與搭檔鄭思維。（圖／翻攝自Instagram）

黃雅瓊說，「我看到過大家很多很多的鼓勵，希望我能再繼續打下去，可其實自備戰巴黎起，我就已經把巴黎奧運當成自己最後一屆奧運會，我在一次有說，在我的認知裡，打就不是堅持，而是繼續衝擊。」

「雖然按目前的狀況看，我可以繼續打，但是經久累積的傷病與漸長的年歲，使我並沒有那麼堅定的自信能夠繼續肩負為國爭光的使命，以及支撐作為運動員的好勝心。」

▲中國羽壇混雙女神黃雅瓊與未婚夫劉雨辰。（圖／翻攝自Instagram）

黃雅瓊強調，儘管離開了國家隊，但她並沒有離開球場，依然會以自己的方式幫助國家隊，她也特別點名感謝與她並肩作戰、共同攀向高峰的搭檔鄭思維，以及她的未婚夫劉雨辰。

黃雅瓊與鄭思維搭檔期間，曾佔據混雙世界第1長達248周，她生涯3度贏得世界錦標賽冠軍，今夏在巴黎奧運摘金圓夢，並以2024年總決賽冠軍為她的職業生涯畫下「童話般」的句號。