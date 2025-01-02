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佐佐木朗希「投手資質」更勝大谷、山本　大聯盟各隊研究他多年

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

來自羅德海洋的「令和怪物」佐佐木朗希利用入札制度挑戰大聯盟，日本媒體報導，大聯盟各隊數年來一直在分析他的球路數據，發現他最出色的是快速指叉球，他的直球質量和球速也高於大聯盟平均水準，某位大聯盟球探直言，「他作為投手的資質，甚至超過了大谷翔平和山本由伸。」

身為擁有超過160公里速球和快速指叉球的右投手，佐佐木朗希吸引超過20支大聯盟球隊的目光，為他展開爭奪戰。日本媒體報導，大聯盟各隊數年來一直在分析他各種球路的數據，並將其數據化與大聯盟的平均水準進行比較。

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根據某些球隊的數據，佐佐木朗希最出色的是快速指叉球，時速能達140公里且落差極大，他的直球質量和球速也高於大聯盟平均水準，但滑球低於平均。

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

某大聯盟球探如此評價，「儘管他的傷病是個令人擔心的問題，但他的潛力遠超過以往跨海到大聯盟的日本選手。作為投手的資質甚至超過了大谷翔平和山本由伸。如果沒有25歲規則，他應該會比以12年總額約465億日元加入道奇隊的山本獲得更高的薪資。」

大聯盟球探也肯定佐佐木朗希的「危機管理能力」，能在重大傷病發生之前「自我保護」，選擇退出，即使是在季後賽，他也會這麼做。職業生涯5年來，他最多的投球局數是2022年的129局又1/3，甚至未達到規定投球局數。

一位羅德隊退役選手也提到，「教練團曾經建議他增強體力並進行肌力訓練，但他表示，即使不增強肌肉，他也能投出160公里的球，若肌肉過多反而會影響控制力，這讓周圍人大吃一驚，他有不服輸和好勝的性格。」

關鍵字： 大聯盟MLB日職佐佐木朗希道奇大谷翔平山本由伸

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