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從國父、少棒到12強英雄　曾頌恩將登上鈔票驚喜：以後只換500

記者楊舒帆／台北報導

賴清德總統今日出席「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」記者會時，突然宣布12強冠軍隊將登上新台幣500元鈔券，消息一出讓在場所有人驚喜不已。

▲▼12強特展總統賴清德、中職會長蔡其昌、12強英雄曾頌恩、江國豪。（圖／中職提供）

▲12強特展總統賴清德、中職會長蔡其昌。（圖／中職提供）

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「這對所有運動員來說都是莫大榮耀。」12強總教練曾豪駒表示，這份特殊肯定代表國家對冠軍隊的高度重視，「我們會繼續努力。」

12強英雄曾頌恩也說：「以往鈔票上是國父和少棒小朋友，如果是我們登上500元鈔券，將是全新體驗。」他笑言之後「換新鈔都要換500元。」江國豪則感動地說：「能登上錢幣是很不容易的事，沒想到從總統口中親自說出來。」

中職會長蔡其昌透露，記者會前總統才詢問紀念幣製作進度，沒想到緊接著就宣布500元鈔券的計畫，「我也是高興得嚇一跳，感謝總統這麼挺棒球，真的有聽到球迷的心聲。」

另外，蔡其昌也提到近來引起熱議的「臺灣尚勇」春聯發放情形，「30萬份春聯不會再加印，但我們已開放檔案讓球迷自行印製。」他表示，很開心看到球迷發揮創意，製作紅包袋、小貼紙等，「只要不營利都歡迎。」

▲▼12強特展總統賴清德、中職會長蔡其昌、12強英雄曾頌恩、江國豪。（圖／中職提供）

▲12強英雄曾頌恩、江國豪、曾豪駒。（圖／中職提供）

關鍵字： 鈔券冠軍隊運動員國家賴清德

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