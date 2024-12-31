12強7000萬冠軍獎金農曆前發放　曾豪駒終於知道獎盃有多重

▲賴清德總統出席12強冠軍開展記者會。（圖／截自CPBLYT頻道）

記者楊舒帆／台北報導

中華隊在世界12強賽奪冠後，將於明年元旦在國立臺灣博物館舉辦「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路特展」，展出冠軍獎盃、擊出9支全壘打的球棒及台灣英雄實戰球衣等珍貴文物。賴清德總統、中職聯盟會長蔡其昌、12強中華隊總教練曾豪駒等人今日出席開展記者會。

「獎盃重達12公斤，剛剛才知道。」曾豪駒看著冠軍獎盃笑說，「看到它就回想起最後一戰，賽前我問陳江和有多重，他說比賽後就能拿到。」他表示，每位球員、教練都捐贈展示品，「這些都是我們的心路歷程，更是台灣的榮耀故事。」

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中職會長蔡其昌透露，本次特展將規劃全台巡迴，「我去南部時，鄉親說台北有點遠，所以希望讓全台民眾都能看到這歷史記憶。」他也提到，2025年2月21日將迎來世界棒球經典賽資格賽，「雖然球員已經更換一批，但我們會延續這份拼勁，全力以赴。」

中華隊奪冠後，理事長承諾給予全體成員獎金合計7000萬元，中華棒協常務理事高人傑記者會上也宣布好消息，「辜仲諒理事長特別提到，7000萬獎金將在農曆年前發放給全體成員。」

蔡其昌最後呼籲，「台灣需要團結，所有球員都需要堅實後盾。職棒即將邁入36年，請繼續支持球員、支持棒球，讓台灣棒球走得更穩健。」