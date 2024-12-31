快跳再來就不是我的了！　陳子豪證實「炸裂舞」無法跟著轉隊

▲陳子豪應援曲「炸裂舞」恐無法跟著他一起轉隊。（圖／翻攝自YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道、記者黃克翔攝）

記者游郁香／綜合報導

重砲陳子豪告別中信兄弟，以10年1.3億的價碼轉戰味全龍，外界高度關注他的應援曲「炸裂舞」是否會跟著轉隊？兄弟球團日前表示，傾向保留在主場應援使用；陳子豪本人昨(30日)晚則在社群媒體上轉發「炸裂舞」影片並寫道，「快跳喔，再來就不是我的了喔。」

「炸裂舞」在陳子豪加入中信兄弟後聲名大噪，更因啦啦隊成員峮峮的推廣，打進日本市場，已成了「世界名曲」，自2023年日本春季甲子園賽事中，履正社高校應援團首次演奏後，此曲就常在甲子園響起；今年初讀賣巨人來台與中信進行親善賽時，巨人應援團也特別提到對這首「名曲」印象深刻。

▲陳子豪證實「炸裂舞」不會跟著轉隊。（圖／翻攝自IG／chen_tzu_hao_01）

不過陳子豪這個休賽季以10年1.3億的價碼轉戰味全龍，「炸裂舞」能否跟著他一起轉隊，引發外界高度關注。兄弟球團日前表態，傾向將「炸裂舞」保留在主場應援使用。

陳子豪本人昨晚則在社群媒體上轉發香港金牛職籃啦啦隊JJ(楊芷澄)大跳「炸裂舞」的影片，他寫道，「快跳喔，再來就不是我的了喔。」似乎證實自己的應援曲無法跟著一起到味全。