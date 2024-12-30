「最後的希望消失了」 SBS主播悼起亞虎職員一家

▲濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國SBS體育台主播鄭宇榮對29日在全羅南道務安國際機場發生的濟州航空客機事故表示哀悼。據悉，這次事故的罹難者中包括起亞虎宣傳部高姓經理，雖然一開始相信著奇蹟，最後仍是難過的消息，3歲兒也罹難相當悲痛。

據韓媒《亞洲經濟》報導，鄭宇榮29日當天在其官方社群網站發文表示，「因為他工作能力出色，我們公司的棒球轉播團隊都很喜歡他，我當然也是其中之一。」他接著寫道，「雖然到最後都期待著奇蹟生還的消息，但隨著除獲救者外全員死亡的消息傳來，最後的希望也消失了，最終他沒能回來，他的家人也是。」

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鄭宇榮對罹難者表示哀悼，「我要向他和他留下的家人們，以及起亞虎隊表達慰問，我也想安慰光州、務安，以及陷入悲傷的我們大韓民國。還有同樣悲傷的我自己。」

鄭宇榮特別提到的罹難者是起亞老虎隊職員A某，據報導，他與妻子和3歲兒子一同前往泰國進行首次海外旅行時遇難。而高姓經理的兒子是這次事故中年紀最小的罹難者，令人更加痛心。

韓國政府決定從當天起至下月4日，為期7天訂為國家哀悼期。除了事故發生地務安機場現場外，全南、光州、首爾、世宗等17個市道將設置聯合追悼所。同時也決定公共機關降半旗，公職人員佩戴哀悼絲帶。