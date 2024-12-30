詹皇新幫手攻守全能！　湖人沒花首輪籤就獲3D大將還省4.9億

▲湖人歡迎3D側翼大將芬尼-史密斯入隊。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

記者游郁香／綜合報導

湖人趕在天王詹姆斯(Lebron James)40歲生日前替他找來幫手，從籃網交易來資深3D側翼大將芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)，他本季三分命中率高達43.5%，同時是一名強悍的防守者，洛城在這筆交易中沒花費任何首輪籤，還創造薪資和豪華稅的靈活性，總共節省了1500萬美元(約4.9億台幣)。

湖人今日以角色不斷變動的主控羅素(D'Angelo Russell)、22歲小將劉易斯(Maxwell Lewis)和3枚次輪選秀權，換回籃網3D大將芬尼-史密斯和米爾頓(Shake Milton)，替天王詹姆斯找來幫手。

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芬尼-史密斯是籃網兜售的主力球員之一，本季場均能得10.4分、4.6籃板，三分命中率達到生涯新高的43.5%。根據《Second Spectrum》的統計，芬尼-史密斯是本季唯一一位每場在半場防守時對抗後衛、前鋒和中鋒各至少15次的球員。

▲湖人新援芬尼-史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

31歲的芬尼-史密斯和湖人現任主帥瑞迪克(JJ Redick)曾在2020-21賽季當過隊友，當時兩人一起效力獨行俠。瑞迪克一直強調陣容中要有兼具位置多樣性和強硬風格的球員，芬尼-史密斯顯然是理想人選，總管佩林卡(Rob Pelinka)看好芬尼-史密斯替湖人帶來身體對抗性和高水準的投射。

值得一提的是，湖人在這筆交易中沒花費任何一枚首輪籤，他們還創造了薪資和豪華稅的靈活性，總共節省了1500萬美元，並將薪資壓低到第2層稅線下，現在他們距離第2層硬上限有350萬美元。

佩林卡也期待另一位一起入隊的米爾頓發揮組織能力，28歲的米爾頓不到兩年換了6個東家，這是他在11個月內第3次被交易，他本季場均能得7.4分、1.9籃板和2.4助攻。

NBA薪資專家戈茲蘭(Yossi Gozlan)表示，湖人仍然可以在交易截止前交易最多兩個首輪選秀權、一個次輪選秀權和多個首輪選秀互換權，繼續補強陣容。