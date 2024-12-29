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奪冠旅遊變悲劇 起亞虎職員一家3口提前一天返韓遇空難

▲▼ 南韓濟州航空墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓濟州航空墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

起亞虎隊公關組職員提前一天返國遭遇空難，妻子與3歲兒子同在事故客機上，為慶祝起亞老虎隊奪得總冠軍而展開的泰國之旅，最終卻成為一個家庭的悲劇。

據韓媒《南道日報》29日報導，起亞虎隊公關組高姓經理與妻子和3歲兒子於25日聖誕節期間展開慶祝奪冠之旅，在返程途中遭遇空難。高經理原本與親哥哥一家同行，因提前一天返國而遇難，令周遭人士深感惋惜。

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這架搭載181名乘客和機組人員的泰國飛來的濟州航空7C2216航班，在嘗試降落務安機場時撞上跑道外牆後爆炸。原定30日返國的高經理一家，因濟州航空出現空位而提前一天搭乘事故客機。高經理的親哥哥按原計劃留在泰國，卻接到了弟弟遇難的晴天霹靂消息。

事故消息傳出後，仍留在泰國的哥哥緊急向在韓國的母親打國際電話。高經理母親所屬光州某教會信徒A表示：「客機事故報導傳出後，高經理的哥哥打電話給母親，告知弟弟提前一天搭機的噩耗」，「那麼善良的一家人為何會遭此厄運，令人無言以對」。據報導，高經理的母親在乘客名單中確認兒子、媳婦和孫子的名字後昏倒。

高經理3歲的兒子成為此次事故最年輕的罹難者。當天事故客機上共有175名乘客和6名機組人員，年齡從3歲到78歲不等。 起亞虎球團在接獲事故消息後立即確認了高經理從泰國出境，隨後通過濟州航空乘客名單最終確認這項消息。球團職員向南道日報表示：「罹難的高經理作為起亞前線人員為球隊奪冠貢獻一份力，平時也是真心熱愛球團和棒球的人」，「完全無法相信這個噩耗」，表達深切哀悼之情。

關鍵字： 起亞虎隊公關組空難家庭悲劇孩童影音

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