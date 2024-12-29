運動雲

>

對勇士隊友希爾德怒吼爆粗口　格林：他沒打太多有意義的比賽

記者游郁香／綜合報導

勇士今(29)日在主場險勝太陽，止住了3連敗，核心悍將格林(Draymond Green)第3節中段朝本季才入隊的射手希爾德(Buddy Hield)怒吼，「他X的醒過來，不然就他X的去坐著，X的。」這段激情喊話引起熱議，對此格林淡定表示，他不在乎大家都聽到，他只是履行身為球隊領袖的職責。

這一戰第3節還剩5分36秒，勇士僅以75比74領先1分，格林在一次團隊出現失誤後對著本季新援希爾德怒吼，「他X的醒過來，不然就他X的去坐著，X的。」試圖要喊醒近期陷入低潮的希爾德，這位32歲資深射手過去2戰合計僅拿10分，此役從板凳出發更是7投0中得分掛蛋。

▲▼勇士格林、希爾德。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

對於自己的激情喊話被放送出去，格林一點也不在意，他表示自己只是履行領袖的職責，並找出「有效的方法」來與他仍在熟悉中的隊友交流，「我現在和希爾德一起打了30場比賽，試圖了解什麼能激發他的動力，你必須嘗試不同的方法。」

格林說，面對不同的隊友，必須採取不同的方式激勵他們，例如前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)，就不適合對他大吼大叫， 「以我對希爾德的方式來說，我們在那個時刻需要那樣，我們當時表現不佳，剛發生失誤。必須集中注意力，這不是對希爾德的攻擊。」

▲▼勇士格林、希爾德。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士希爾德。（圖／達志影像／美聯社）

格林強調，勇士需要希爾德命中投籃，「我們對他有無限的信心，相信他能投進。」他坦言對勇士目前16勝15敗的戰績不滿意，他想盡可能幫助球隊贏球，「如果這意味著偶爾跟某個人爭吵幾句或大聲吼叫，那就這樣做吧。但不要成為那種不能被別人吼的人，而我絕對不會是那種人。」

擁有4座NBA總冠軍，打了157場季後賽的格林直言，「我碰巧打了很多冠軍賽，打了很多有意義的比賽，希爾德還沒有機會在這個聯盟打很多有意義的比賽。這是我們的責任，確保他理解這意味著什麼。」他坦然地說，「如果人們不喜歡這樣，那就算了。這就是為什麼他們沒有4座冠軍而我有。」

▲▼勇士格林、希爾德。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士格林、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士格林希爾德

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

奪冠旅遊變悲劇 起亞虎職員一家3口提前一天返韓遇空難

奪冠旅遊變悲劇 起亞虎職員一家3口提前一天返韓遇空難

快訊／大谷翔平要當爸了！　IG曝喜訊

快訊／大谷翔平要當爸了！　IG曝喜訊

台灣球團也曾接觸！「甲子園王牌投手」24歲決定引退

台灣球團也曾接觸！「甲子園王牌投手」24歲決定引退

富邦鎖定補強捕手　魏全可望加入陣容

富邦鎖定補強捕手　魏全可望加入陣容

濟航空難起亞虎等體育圈人士在機上　SBS主播發文：盼出現奇蹟

濟航空難起亞虎等體育圈人士在機上　SBS主播發文：盼出現奇蹟

剛奪世界冠軍！35歲拳擊手突傳死訊　今年14度KO對手

剛奪世界冠軍！35歲拳擊手突傳死訊　今年14度KO對手

「台灣比想像中冷」　巨人195公分育成左投曝冬盟最大收穫

「台灣比想像中冷」　巨人195公分育成左投曝冬盟最大收穫

味全龍延攬丘昌榮、劉家豪　排定教練職務內容

味全龍延攬丘昌榮、劉家豪　排定教練職務內容

桃猿補強左投戰力　劉昱言回鍋樂天

桃猿補強左投戰力　劉昱言回鍋樂天

展示神射能力！河村勇輝創「旅美新高」7顆三分　

展示神射能力！河村勇輝創「旅美新高」7顆三分　

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

熱門新聞

奪冠旅遊變悲劇 起亞虎職員一家3口提前一天返韓遇空難

快訊／大谷翔平要當爸了！　IG曝喜訊

台灣球團也曾接觸！「甲子園王牌投手」24歲決定引退

富邦鎖定補強捕手　魏全可望加入陣容

濟航空難起亞虎等體育圈人士在機上　SBS主播發文：盼出現奇蹟

剛奪世界冠軍！35歲拳擊手突傳死訊　今年14度KO對手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1起亞虎宣傳部經理一家奪冠出國旅遊

2快訊／大谷翔平要當爸了！　IG曝喜訊

3甲子園王牌投手24歲宣佈引退

4富邦鎖定補強捕手　魏全可望加入

5濟航空難體育圈人士在機上

最新新聞

1湖人、馬刺等4隊瞄準國王一哥？

2潘志芳轉教練　規劃黃鈞聲兼教練

3格林對勇士隊友希爾德怒吼爆粗口

4一線入魂羽球賽　超過兩千位選手開戰

5味全延攬丘昌榮、劉家豪　排職務

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

投手變攝手！捕獲野生前中職救援王　 假日南下變寵妻魔人

超可愛！林立3歲兒球場大爆走　還從背後抱大腿突襲王建民兒子

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

三上悠亞一日限定啦啦隊　大露美背+小蠻腰俏麗應援

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

法鬥見門沒關好偷跑出去...奴才抓到後打屁屁伺候

【超級貴冰】去 #杜拜 買冰！一算匯率要快700台幣傻眼

【老婆永遠是對的】老婆報路比左喊「右轉！」老公給台階下：好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366