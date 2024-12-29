對勇士隊友希爾德怒吼爆粗口　格林：他沒打太多有意義的比賽

Draymond Green CUSSING OUT Buddy Hield ????



“Wake the f^ck up. Or go sit the f^ck down. SH*T” pic.twitter.com/2hYyIGuUKo — Hater Report (@HaterReport_) December 29, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士今(29)日在主場險勝太陽，止住了3連敗，核心悍將格林(Draymond Green)第3節中段朝本季才入隊的射手希爾德(Buddy Hield)怒吼，「他X的醒過來，不然就他X的去坐著，X的。」這段激情喊話引起熱議，對此格林淡定表示，他不在乎大家都聽到，他只是履行身為球隊領袖的職責。

這一戰第3節還剩5分36秒，勇士僅以75比74領先1分，格林在一次團隊出現失誤後對著本季新援希爾德怒吼，「他X的醒過來，不然就他X的去坐著，X的。」試圖要喊醒近期陷入低潮的希爾德，這位32歲資深射手過去2戰合計僅拿10分，此役從板凳出發更是7投0中得分掛蛋。

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▲勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

對於自己的激情喊話被放送出去，格林一點也不在意，他表示自己只是履行領袖的職責，並找出「有效的方法」來與他仍在熟悉中的隊友交流，「我現在和希爾德一起打了30場比賽，試圖了解什麼能激發他的動力，你必須嘗試不同的方法。」

格林說，面對不同的隊友，必須採取不同的方式激勵他們，例如前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)，就不適合對他大吼大叫， 「以我對希爾德的方式來說，我們在那個時刻需要那樣，我們當時表現不佳，剛發生失誤。必須集中注意力，這不是對希爾德的攻擊。」

▲勇士希爾德。（圖／達志影像／美聯社）

格林強調，勇士需要希爾德命中投籃，「我們對他有無限的信心，相信他能投進。」他坦言對勇士目前16勝15敗的戰績不滿意，他想盡可能幫助球隊贏球，「如果這意味著偶爾跟某個人爭吵幾句或大聲吼叫，那就這樣做吧。但不要成為那種不能被別人吼的人，而我絕對不會是那種人。」

擁有4座NBA總冠軍，打了157場季後賽的格林直言，「我碰巧打了很多冠軍賽，打了很多有意義的比賽，希爾德還沒有機會在這個聯盟打很多有意義的比賽。這是我們的責任，確保他理解這意味著什麼。」他坦然地說，「如果人們不喜歡這樣，那就算了。這就是為什麼他們沒有4座冠軍而我有。」

▲勇士格林、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）