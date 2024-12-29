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獨行俠「金童」唐西奇重傷家裡還遭竊　教頭奇德急傳訊息關心

▲▼獨行俠唐西奇奪下生涯第79次大三元，緊追自己總教練基德。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠一哥唐西奇家中遭竊，教頭奇德傳訊息關心。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)在聖誕大戰遭逢左小腿拉傷，至少得休養1個月才能重新評估傷勢，確定無緣競爭MVP等年度獎項，沒想到今(29)日又傳出他的家中遭竊，所幸當時他與妻子、女兒都不在家，一家人平安無事，主帥奇德(Jason Kidd)聽到消息趕緊聯繫了自家一哥。

唐西奇的業務經理拉拉·貝絲·西格(Lara Beth Seager)告訴《ESPN》，這是最近一系列針對高知名度運動員住處的「入室盜竊案」之一，「事發時沒有人在家，幸好Luka和他的家人都安全。Luka已經向警方報案，調查仍在進行中。」

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《達拉斯晨報》報導，根據他們獲得的一份警方內部報告，唐西奇家中價值約3萬美元的珠寶被偷走。

▲▼獨行俠唐西奇、湯普森；勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠一哥唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

近來NFL和NBA球員有多人家中遭竊，今年9月開始的「受害」球星包括NFL堪薩斯酋長明星球員馬霍姆斯(Patrick Mahomes)、凱爾斯(Travis Kelce)，辛辛那提孟加拉虎四分衛伯羅(Joe Burrow)，以及NBA公鹿悍將波蒂斯(Bobby Portis)、灰狼資深後衛康利(Mike Conley)等，唐西奇已經是3個多月來第6位遭竊的球員。

獨行俠主帥奇德今日受訪時透露，他得知自家一哥家中被闖入後隨即傳了訊息關心對方，「我聯繫了他，傳訊息給他。他在經歷那件事後還好，很高興沒有人受傷，但對，我今天和他聊過了。」

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇Luka Doncic

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