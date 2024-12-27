為何延攬日籍教練？林威助談二軍計畫　建置科學訓練系統

▲林威助 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將展開重訓營，副領隊林威助抽空關心選手訓練狀況，也分享日前與投手教練林正豐、體能教練陳柏穎及翻譯方均立前往日本千葉Next Base訓練中心研習的心得。同時，他也透露球團延攬兩位日籍教練加入二軍教練團的規劃。

林威助表示，此次赴日主要針對科學運動訓練交流，「他們的測試檢驗算是全世界比較高階，分析師分析得都滿準確，這些對球員應該有幫助，或許明年就能用上。」他透露，未來也考慮安排球員赴日接受相關測試。

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談到近年選手利用休季赴日、赴美進修的趨勢，林威助肯定這種自我提升的態度。他提到范國宸赴美學習的經驗，「其實都沒有算是很美式的感覺，目前的訓練方向都是蠻類似的。」他認為無論是日式或美式訓練，現今的訓練理念都有相似之處。

在二軍教練團方面，球團延攬前歐力士隊教練後藤光尊出任二軍總教練兼任野手綜合守備教練，以及前火腿隊投手教練島崎毅擔任二軍投手教練。談到後藤光尊的特點，林威助強調，「他是全能型教練，二游和外野都守過，打擊方面雖然個子不高，但是算是中長距離的選手，power也蠻好。加上他有歐力士教練和獨立聯盟總教練的資歷，來擔任二軍總教練對球員的幫助應該很大。」

至於島崎毅，林威助表示，「他有約20年的教練資歷，在職棒待過這麼久，看過這麼多投手，相信一定有他的能力，在二軍應該能給球員很大幫助。」

林威助強調，延攬外籍教練不僅能提升球員實力，更能促進本土教練成長，「好的球隊不可能只有一軍強，二軍弱，需要不斷隊內競爭。如果本土教練能吸收外籍教練的長處，相信對球隊的養成都會更好。」

對於年輕選手的培養，林威助認為基本功最為重要，「年輕選手的天花板不該設限，我在日本前三年也是這樣，要先把重訓、營養等基本功打好，之後的路才會順遂。」他透露，球團也正在規劃加強二軍的營養和重量訓練等配套措施。

提到與選手的互動，林威助表示自己主要是扮演溝通橋樑的角色，「像國宸也有問我以前是怎麼打的，用什麼樣的感覺，都只是互相切磋，主要還是要交給教練去提醒。」

從教練轉任行政工作後，林威助說，「跟教練溝通，讓教練去執行好的方式，幫助球員成長，是我現在的課題。」