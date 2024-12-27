14戰11敗勇士再傳噩耗　小手套左腿拉傷、柯瑞膝傷管理明休戰

▲勇士小手套培頓二世。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

勇士打出12勝3敗衝上西區第1後，近14戰慘吞11敗，仍在找尋最佳輪替陣容的他們，今(27)日又傳來噩耗，防守悍將「小手套」培頓二世(Gary Payton II)經MRI檢查後，確認左小腿輕度拉傷，將在1周後重新評估傷勢；一哥柯瑞(Stephen Curry)受雙膝肌腱炎纏身，明(28)日確定不會上陣。

勇士最近補進「德國軟豆」施洛德(Dennis Schroder)升級後場陣容，無奈戰績還是不見起色，昨(26)日聖誕大戰敗給湖人後，他們近14戰僅拿下3勝，戰績下滑到15勝14敗，跌到西區第10，雪上加霜的是，後場防守大將「小手套」培頓二世健康又亮起紅燈。

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培頓二世22日作客灰狼一役出現傷情，因此錯過24日對溜馬的比賽，儘管他前役回歸出戰湖人，但第4節還剩9分27秒就退場，被目擊一瘸一拐地走下場，回到了休息室。

培頓二世接賽後接受MRI檢查，確認左小腿輕度拉傷，至少得缺陣1周，勇士失去最出色的外線防守球員外，主帥柯爾(Steve Kerr)還透露，天王柯瑞預計缺席明日對快艇的比賽，「咖哩大神」本季受到雙膝肌腱炎困擾，醫療團隊採取讓他「偶而」缺陣的方式，避免他的膝傷惡化。