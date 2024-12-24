七賢靠楊承恩再見安打退日本隊　首闖城市盃四強將戰地主長安

▲高雄七賢打者楊承恩擊出見安打。（圖／台北市棒球協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2024年台北國際城市青少棒錦標賽進入單淘汰複賽，高雄市七賢國中今在楊承恩的再見安打帶領下，以4：3力克日本和歌山隊，首度晉級四強，明將與地主台北市長安國中爭奪決賽門票。

七賢先發投手李鍇特繳出5局3次三振無失分的優質先發，直到第6局由楊承恩接手中繼時，被和歌山連敲2支二壘安打，加上原游擊手杜邵允移防中外野後的傳球失誤，一度以1：2落後。雖然七賢在6局下半奪回2分領先，但7局上衫本虎太郎又敲出追平三壘安打，所幸楊承恩在7局下半戴罪立功，一支右外野線邊安打送回羅文成，完成逆轉勝。

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「這是我人生第一支再見安打，很爽！」來自棒球世家的楊承恩賽後表示，「中繼掉分讓我很自責，但很高興最後能打出關鍵安打。」楊承恩的父母都是壘球專業選手，母親吳佳燕更是國手級人物。

泰雅族、賽夏族混血的李鍇特今天主投5局，靠著變化球有效製造滾地球出局，更在第5局締造雙殺。「第一次在正式比賽面對日本隊，他們很難纏，但我相信隊友會幫我守下來。」憧憬曾頌恩的他笑說：「打棒球雖然累，但很好玩，而且我有夢想。」

七賢教練張皓晨讚許球員表現，「城市盃強度高，今天又對上韌性很強的日本隊，希望能把這股氣勢帶到明天。」

25日四強賽將於上午8時開打，天母棒球場由七賢對長安，新生公園則是日本豐田與桃園新明之戰，獎牌戰則集中在天母球場進行。