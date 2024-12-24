運動雲

>

七賢靠楊承恩再見安打退日本隊　首闖城市盃四強將戰地主長安

▲高雄七賢打者楊承恩擊出見安打。（圖／台北市棒球協會提供）

▲高雄七賢打者楊承恩擊出見安打。（圖／台北市棒球協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2024年台北國際城市青少棒錦標賽進入單淘汰複賽，高雄市七賢國中今在楊承恩的再見安打帶領下，以4：3力克日本和歌山隊，首度晉級四強，明將與地主台北市長安國中爭奪決賽門票。

七賢先發投手李鍇特繳出5局3次三振無失分的優質先發，直到第6局由楊承恩接手中繼時，被和歌山連敲2支二壘安打，加上原游擊手杜邵允移防中外野後的傳球失誤，一度以1：2落後。雖然七賢在6局下半奪回2分領先，但7局上衫本虎太郎又敲出追平三壘安打，所幸楊承恩在7局下半戴罪立功，一支右外野線邊安打送回羅文成，完成逆轉勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「這是我人生第一支再見安打，很爽！」來自棒球世家的楊承恩賽後表示，「中繼掉分讓我很自責，但很高興最後能打出關鍵安打。」楊承恩的父母都是壘球專業選手，母親吳佳燕更是國手級人物。

泰雅族、賽夏族混血的李鍇特今天主投5局，靠著變化球有效製造滾地球出局，更在第5局締造雙殺。「第一次在正式比賽面對日本隊，他們很難纏，但我相信隊友會幫我守下來。」憧憬曾頌恩的他笑說：「打棒球雖然累，但很好玩，而且我有夢想。」

七賢教練張皓晨讚許球員表現，「城市盃強度高，今天又對上韌性很強的日本隊，希望能把這股氣勢帶到明天。」

25日四強賽將於上午8時開打，天母棒球場由七賢對長安，新生公園則是日本豐田與桃園新明之戰，獎牌戰則集中在天母球場進行。

關鍵字： 高雄七賢台北國際城市青少棒錦標賽楊承恩日本隊晉級四強

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

世界大賽英雄布勒離開道奇　6.9億一年約加盟紅襪

世界大賽英雄布勒離開道奇　6.9億一年約加盟紅襪

「炸裂」應援曲隨陳子豪轉隊？兄弟首度回應：傾向留下！

「炸裂」應援曲隨陳子豪轉隊？兄弟首度回應：傾向留下！

「把鞋子給他！」柯瑞罕見動怒　影片破300萬次查看喊讚

「把鞋子給他！」柯瑞罕見動怒　影片破300萬次查看喊讚

鈴木一朗嘆現代棒球太重數據：很無聊　與松井秀喜憂日本跟進

鈴木一朗嘆現代棒球太重數據：很無聊　與松井秀喜憂日本跟進

「感謝兄弟11年栽培」 陳子豪FA轉戰味全龍感性發文

「感謝兄弟11年栽培」 陳子豪FA轉戰味全龍感性發文

施洛德剛入勇士恐再被交易？　灣區大物庫明加發文意外引遐想

施洛德剛入勇士恐再被交易？　灣區大物庫明加發文意外引遐想

火爆衝突！魔術中鋒怒掐對手脖子　揮手說再見糗發現是自己被驅逐

火爆衝突！魔術中鋒怒掐對手脖子　揮手說再見糗發現是自己被驅逐

韓職春訓大遷徙！3球團選台灣　美國吸引力下滑

韓職春訓大遷徙！3球團選台灣　美國吸引力下滑

和柯瑞一起打球「不會深入思考」　勇士新星發言引罵聲急澄清

和柯瑞一起打球「不會深入思考」　勇士新星發言引罵聲急澄清

自由市場砸1.78億還不夠！味全鎖定60人外投手　內野已有人選

自由市場砸1.78億還不夠！味全鎖定60人外投手　內野已有人選

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

熱門新聞

世界大賽英雄布勒離開道奇　6.9億一年約加盟紅襪

「炸裂」應援曲隨陳子豪轉隊？兄弟首度回應：傾向留下！

「把鞋子給他！」柯瑞罕見動怒　影片破300萬次查看喊讚

鈴木一朗嘆現代棒球太重數據：很無聊　與松井秀喜憂日本跟進

「感謝兄弟11年栽培」 陳子豪FA轉戰味全龍感性發文

施洛德剛入勇士恐再被交易？　灣區大物庫明加發文意外引遐想

讀者回應

﻿

熱門新聞

1布勒離開道奇　6.9億一年約加盟紅襪

2炸裂曲跟陳子豪一起轉隊？兄弟回應了

3「把鞋子給他！」柯瑞罕見動怒

4鈴木一朗嘆現代棒球太重數據：很無聊

5陳子豪FA轉戰味全龍感性發文

最新新聞

1金童回歸！　唐西奇助獨行俠12戰10勝

2七賢靠楊承恩再見安打退日本隊

3兄弟首輪許庭綸回饋三級母校

4林昀儒將換混雙搭檔「5選1」

5炸裂曲跟陳子豪一起轉隊？兄弟回應了

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

超可愛！林立3歲兒球場大爆走　還從背後抱大腿突襲王建民兒子

蹦闆嗆統神「等著來送吧！」　豪語：4回合KO，拜託別棄權

旅日好手孫易磊返母校　清宮幸太郎讚東園國小設施很厲害

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366