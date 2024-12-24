13場先發豪取7勝！強力後勁39.25萬美元續留台鋼雄鷹

▲ 後勁 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

後勁（Bradin Hagens）在中華職棒2021至2023年都以後援為主，2024年轉戰台鋼雄鷹，角色亦轉為先發投手，單季繳出7勝佳績、保持不敗，防禦率僅2.04，成為勝利保證！台鋼雄鷹本（24）日宣布與後勁談妥合約，2025球季合約總值39.25萬美元，是繼投手小野寺賢人、吉田一将以及洋砲魔鷹之後，第4名完成續約洋將。

後勁2024球季13場登板都是先發，除了1場5.1局失1分，其他12場都是優質先發，戰績7勝0敗，共投79.1局，僅被擊出66支安打，送出54次奪三振，防禦率2.04，展現壓制力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不只投手丘上精采表現，後勁在職棒場上豐富經驗也是年輕選手仿效對象，更常主動關心陣中後輩、給予提醒與建議，相處起來沒有年齡、語言隔閡，與本土選手打成一片。

對於2025球季再次與台鋼雄鷹並肩作戰，後勁表示非常興奮，對於協助陣中年輕投手群也會盡其所能，也希望在台鋼雄鷹隊史第2年一軍賽季可以進一步幫助球隊，往季後賽目標邁進。

2024年加入台鋼雄鷹登錄名「後勁」，除了與高雄地名結合，登板時更會響起高雄捷運音樂，而後勁在球季尾聲8、9月8場登板拿5勝、防禦率僅1.08，更是人如其「名」，展現十足後勁。2025球季續披台鋼雄鷹戰袍，後勁即將展開個人在中華職棒第5個賽季。