快訊／林書豪和教頭批裁判共被罰10萬　國王發聲明力挺曝下一步

▲新北國王林書豪。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

TPBL新北國王人氣球星林書豪日前對台北台新戰神之戰，首節頭部就掛彩「爆血」，賽後他與總教練萊恩都對判罰尺度頗有微詞，聯盟對兩人各自開罰台幣5萬元，對此國王球團今(23)日發出聲明支持林書豪和萊恩的發言，但也尊重聯盟依規章做出的處罰。

針對聯盟因例行賽G36賽後記者會中，萊恩教練與林書豪的言論所作出的處分，新北國王球團發表以下聲明：

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球團支持萊恩教練與林書豪在記者會上的發言，也尊重並維護教練、球員表達言論的權利，兩位秉持對比賽環境的高度責任感，表達了對於該場裁判尺度的看法與建議，其出發點皆為希望能保護球員安全，讓球迷欣賞到更高水準的賽事。

對於聯盟依規章做出的處罰，球團予以尊重並接受。新北國王總經理毛加恩表示：「我們理解，作為聯盟的一員，遵守相關規範是我們共同維持聯賽良好運作的基礎。在事件過後，球團已積極與聯盟展開溝通，期盼在以保護所有球員安全為最優先的前提下，召集各隊共同討論出更加完善、一致的吹判標準與尺度，同時讓球賽得以流暢、精彩且穩定的進行，並著眼於思考幫助台灣籃壇共同成長進步的下一步。」