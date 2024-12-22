大聯盟傳奇殞落！名人堂盜壘王韓德森辭世　享壽65歲

▲韓德森（Rickey Henderson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

棒球名人堂成員韓德森，被譽為史上最偉大的開路先鋒，同時也是大聯盟史上盜壘、首打席全壘打和得分數的紀錄保持人，享壽65歲辭世。

他的遺孀Pamela韓德森在聲明中表示，這位場上場下都是傳奇的韓德森，是一位盡責的丈夫、父親和朋友，過著正直的生活，他對棒球的熱愛更是無人能及。

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韓德森在25年的職業生涯中效力過9支球隊，生涯打擊率為.279，累計3,055支安打、297支全壘打和1,115分打點。他以1,406次盜壘創下大聯盟紀錄，比第二名的布洛克（Lou Brock）多出467次，同時也以2,295分得分數傲視群雄。

這位在1976年被運動家隊選中的傳奇球星，曾獲得1990年美聯MVP、10次明星賽選手、2座世界大賽冠軍等多項榮譽，2009年首次入選時即以94.8%的得票率進入名人堂。

雖然生涯效力過9支球隊，但韓德森與家鄉球隊運動家的情緣最為深厚。他在25年生涯中有14個球季效力運動家，期間六度入選明星賽，12次盜壘王中有9次是以運動家球員身份達成，包括1982年創下至今仍是大聯盟單季紀錄的130次盜壘。1991年5月1日，他更在主場對洋基的比賽中完成生涯第939次盜壘，超越Brock成為史上第一人。

退役後的韓德森一直都在運動家隊擔任總裁特別助理，經常穿上球衣參與球隊訓練。運動家隊也在2017年將主場命名為「韓德森球場」以表彰這位隊史最偉大球星。前任運動家隊總經理Billy Beane曾評價：「韓德森是史上最偉大的領先打者，我不確定誰能排第二名。」如今這位傳奇已然離世，但他在棒球場上留下的不朽紀錄和貢獻，將永遠被球迷銘記在心。

運動家隊聲明：

韓德森是有史以來最偉大的棒球選手之一。他在場上的成就有目共睹，他創下的紀錄將永遠屹立在棒球史上。他無疑是奧克蘭隊史上最具傳奇色彩的球員，在他穿著綠金色球衣的14個賽季中，為世代的運動家迷留下了不可磨滅的印記。

對於認識他的人來說，韓德森不只是球隊的標誌性人物和棒球名人堂成員。對於每一位經過奧克蘭球場或在以他命名的球場上比賽的球員、教練和員工來說，他都是朋友和良師。

我們對他的離世感到震驚和心碎。他的離去不僅讓運動家迷感到悲傷，也讓全世界的棒球迷同感哀痛。運動家隊全體成員在此向韓德森的家人和親友致上誠摯的哀悼。