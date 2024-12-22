運動雲

>

大聯盟傳奇殞落！名人堂盜壘王韓德森辭世　享壽65歲

▲▼韓德森（Rickey Henderson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲韓德森（Rickey Henderson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

棒球名人堂成員韓德森，被譽為史上最偉大的開路先鋒，同時也是大聯盟史上盜壘、首打席全壘打和得分數的紀錄保持人，享壽65歲辭世。

他的遺孀Pamela韓德森在聲明中表示，這位場上場下都是傳奇的韓德森，是一位盡責的丈夫、父親和朋友，過著正直的生活，他對棒球的熱愛更是無人能及。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓德森在25年的職業生涯中效力過9支球隊，生涯打擊率為.279，累計3,055支安打、297支全壘打和1,115分打點。他以1,406次盜壘創下大聯盟紀錄，比第二名的布洛克（Lou Brock）多出467次，同時也以2,295分得分數傲視群雄。

這位在1976年被運動家隊選中的傳奇球星，曾獲得1990年美聯MVP、10次明星賽選手、2座世界大賽冠軍等多項榮譽，2009年首次入選時即以94.8%的得票率進入名人堂。

雖然生涯效力過9支球隊，但韓德森與家鄉球隊運動家的情緣最為深厚。他在25年生涯中有14個球季效力運動家，期間六度入選明星賽，12次盜壘王中有9次是以運動家球員身份達成，包括1982年創下至今仍是大聯盟單季紀錄的130次盜壘。1991年5月1日，他更在主場對洋基的比賽中完成生涯第939次盜壘，超越Brock成為史上第一人。

退役後的韓德森一直都在運動家隊擔任總裁特別助理，經常穿上球衣參與球隊訓練。運動家隊也在2017年將主場命名為「韓德森球場」以表彰這位隊史最偉大球星。前任運動家隊總經理Billy Beane曾評價：「韓德森是史上最偉大的領先打者，我不確定誰能排第二名。」如今這位傳奇已然離世，但他在棒球場上留下的不朽紀錄和貢獻，將永遠被球迷銘記在心。

運動家隊聲明：

韓德森是有史以來最偉大的棒球選手之一。他在場上的成就有目共睹，他創下的紀錄將永遠屹立在棒球史上。他無疑是奧克蘭隊史上最具傳奇色彩的球員，在他穿著綠金色球衣的14個賽季中，為世代的運動家迷留下了不可磨滅的印記。

對於認識他的人來說，韓德森不只是球隊的標誌性人物和棒球名人堂成員。對於每一位經過奧克蘭球場或在以他命名的球場上比賽的球員、教練和員工來說，他都是朋友和良師。

我們對他的離世感到震驚和心碎。他的離去不僅讓運動家迷感到悲傷，也讓全世界的棒球迷同感哀痛。運動家隊全體成員在此向韓德森的家人和親友致上誠摯的哀悼。

關鍵字： 韓德森美聯盟棒球名人堂盜壘王傳奇

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

陳子豪FA轉隊補償兄弟　葉總思考保護名單

陳子豪FA轉隊補償兄弟　葉總思考保護名單

大聯盟傳奇殞落！名人堂盜壘王韓德森辭世　享壽65歲

大聯盟傳奇殞落！名人堂盜壘王韓德森辭世　享壽65歲

快訊／頭被打裂3英吋爆血　林書豪：比賽是打球不是打人

快訊／頭被打裂3英吋爆血　林書豪：比賽是打球不是打人

特攻15人「上吐下瀉」掛病號　攻城獅新主帥威森領軍奪勝

特攻15人「上吐下瀉」掛病號　攻城獅新主帥威森領軍奪勝

林書豪頭部被打爆血　戰神主帥許皓程否認蓄意傷人

林書豪頭部被打爆血　戰神主帥許皓程否認蓄意傷人

大谷翔平再創「唯一」紀錄！近35年MLB僅此一人

大谷翔平再創「唯一」紀錄！近35年MLB僅此一人

「我們選了帥哥！」呂詠臻獲樂天賞識 看新聞才知將轉隊

「我們選了帥哥！」呂詠臻獲樂天賞識 看新聞才知將轉隊

奈勒兄弟檔分道揚鑣！守護者、響尾蛇完成重磅交易

奈勒兄弟檔分道揚鑣！守護者、響尾蛇完成重磅交易

「喵喵曲球」制敵！內城國中投手化身招財貓　城市青少棒首戰告捷

「喵喵曲球」制敵！內城國中投手化身招財貓　城市青少棒首戰告捷

朱育賢FA補償底定！味全龍讓呂詠臻+675萬給樂天

朱育賢FA補償底定！味全龍讓呂詠臻+675萬給樂天

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

熱門新聞

陳子豪FA轉隊補償兄弟　葉總思考保護名單

大聯盟傳奇殞落！名人堂盜壘王韓德森辭世　享壽65歲

快訊／頭被打裂3英吋爆血　林書豪：比賽是打球不是打人

特攻15人「上吐下瀉」掛病號　攻城獅新主帥威森領軍奪勝

林書豪頭部被打爆血　戰神主帥許皓程否認蓄意傷人

大谷翔平再創「唯一」紀錄！近35年MLB僅此一人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳子豪FA補償　葉總思考保護名單

2名人堂盜壘王韓德森辭世　享壽65歲

3被打頭爆血　林書豪：打球不是打人

4特攻15人掛病號　攻城獅新主帥領軍勝

5林書豪頭爆血　戰神主帥否認蓄意傷人

最新新聞

1奈勒兄弟檔分道揚鑣！

2名人堂盜壘王韓德森辭世　享壽65歲

3特攻15人掛病號　攻城獅新主帥領軍勝

4陳子豪FA補償　葉總思考保護名單

5內城國中投手化身招財貓奪勝

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

旅日好手孫易磊返母校　清宮幸太郎讚東園國小設施很厲害

陳子豪明星賽向愛妻求婚　不忘傳「炸彈」給隊友

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

被林安可形容野球魂人物　清宮幸太郎不敢拚全壘打：我會輸！

中職多隊探詢 #林家正 坦言仍首重美職：很積極想回到美國

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

62歲狄鶯透視裝辣舞

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366