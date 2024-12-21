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「喵喵曲球」制敵！內城國中投手化身招財貓　城市青少棒首戰告捷

▲▼內城國中黃加翔的投球動作被隊友說像「招財貓」，相當可愛。（圖／台北市棒球協會提供）

▲內城國中黃加翔的投球動作被隊友說像「招財貓」，相當可愛。（圖／台北市棒球協會提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2024年台北國際城市青少棒錦標賽21日在天母棒球場揭開序幕，首日賽事中宜蘭內城國中以6：1擊敗桃園大園國中，「內城招財貓」黃加翔投打俱佳，而日本和歌山則靠著先發投手衫本虎太郎的5局好投，以8：5力克台北大理高中國中部。

近年來內城國中棒球隊戰績輝煌，繼2023年在菊島盃、關懷盃奪下季軍後，今年更在陽明山盃奪冠，不斷刷新隊史紀錄。總教練李寧表示，這些成績的背後是全體師生的努力，以及新任校長李立彬和地方賢達的鼎力支持。

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「我們這幾年在招生上投入很大心力，幾乎跑遍整個宜蘭地區，有一年我光是在宜蘭開車就跑了3萬公里。」李寧強調，球隊雖非體育班，但特別注重學生品德教育，「只要在學校犯錯，球隊也會有相應處分，把學生教好是我們對家長的承諾。」

身為雨都的宜蘭，天候始終是球隊最大挑戰。根據氣象局統計，2023年大同鄉年降雨天數高達329天，全台最多。李寧表示目前球隊僅能在風雨操場練習，期待能爭取室內打擊場，並增設宿舍照顧偏鄉學子。

今日比賽中，內城國中第四棒黃加翔表現亮眼，首局就敲出二壘安打打下球隊首分，第五局擔任投手時更展現招牌「喵喵曲球」，完美化解對手攻勢。因黃加翔投球姿勢像招財貓，曲球幅度又大，被隊友稱作「喵喵曲球」，他笑說：「其實我只有這一顆變化球，而且直球速度不快，只能靠控球跟打者對決。」

這位國中才開始正式練球的新秀透露，希望能在本次賽事中擊出正式比賽首支全壘打，也期待與技術精湛的日本選手切磋。

另一場賽事中，和歌山隊在首局搶下3分領先，主投衫本虎太郎完成5局任務，雖在第5局一度陷入亂流，仍交出8安打2責失的優質表現，幫助球隊拿下勝利。衫本賽後表示對自己今日的表現感到滿意，也稱讚對手實力堅強。

▲日本和歌山先發投手衫本虎太郎成功壓制地主球隊。（圖／台北市棒球協會提供）

▲日本和歌山先發投手衫本虎太郎成功壓制地主球隊。（圖／台北市棒球協會提供）

關鍵字： 宜蘭內城國中台北國際城市青少棒錦標賽和歌山衫本虎太郎

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