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諸羅山盃／文武雙全！資優班投手蔡昱德好投　東門擊退大仁

▲▼竹市東門蔡昱德。（圖／記者楊舒帆攝）

▲竹市東門蔡昱德。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽21日賽事，竹市東門資優班投手蔡昱德先發4局好投，率隊以8比2擊退中市大仁。

東門總教練鄭永琦表示，籤運不錯，在嘉義市球場比賽很方便。這屆包含蔡昱德在內，有3個資優投手，都能顧好功課和球隊訓練，讓家長很放心。

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竹市東門首局靠開路先鋒朱辰允觸身球上壘，盜壘後利用兩個暴投先馳得點。2局下又是觸身球開局，黃慕玄、劉子騏安打帶回2分，張書為執行短打形成內野安打，翁鉦宥滾地球再進帳1分。4局上大仁追回2分，4局下東門再度打開攻勢，劉子騏安打開路追加2分，5局下也有1分進帳，最終以8比2獲勝。

蔡昱德三年級就入隊，因體育課表現不錯而被老師推薦到球隊。鄭永琦透露，蔡昱德投球較急，提醒他要冷靜，今天他自己的節奏掌握得很好。

蔡昱德主投4局，被敲2安打都集中在4局上失2分，拿下勝投。他表示，今天起床收到先發通知，就把狀態準備好，以前會比較急，今天比較放鬆。

「文武雙全」的蔡昱德最擅長的科目是國語，也喜歡閱讀，看過陳金鋒、王建民的書。從小跟爸爸一起看電視，成為兄弟的球迷，他透露：「最喜歡江坤宇，因為他很厲害。」談到諸羅山盃低年級組的經驗，他表示：「現在比那時候成熟多了，對比賽的感覺比較不一樣。」

關鍵字： 少年棒球竹市東門蔡昱德諸羅山盃嘉義

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