12強冠軍特展有望明年元旦登場！蔡其昌：擬全台巡迴不收費

▲蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

中華隊在12強勇奪冠軍，寫歷史新頁，中職確定舉辦冠軍特展！會長蔡其昌透露，個人希望明年1月1日在台北首展，未來一年也將以巡迴方式，讓全台球迷共享這份喜悅。

針對特展收費方式，蔡其昌表示，「除了必要的場地清潔費用外，我主張不收取任何費用。這是台灣人共同的驕傲與記憶，應該讓大家一起分享這個榮耀。」他透露，聯盟將與六支球團商議，希望能在各隊主場城市選定展覽地點，讓特展以巡迴方式走訪全台。

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至於影視界即將為12強奪冠拍成電影，蔡其昌直言，自己更希望紀錄片與電影是同時拍攝，「球迷朋友都知道，這兩者是不一樣的感動！」

他也進一步透露，聯盟目前正在籌備由聯盟小編以自身視角剪輯的紀錄片，紀錄了約100至200小時的珍貴畫面，「我也希望還有另外一種紀錄片，由專業電影團隊製作，以導演視角，透過深度訪談及比賽畫面，完整呈現這次奪冠歷程。」

「導演對冠軍形成過程會有獨特的角度與思維。」蔡其昌表示，電影團隊會進行一系列訪談，以蒐集紀錄片的基本素材，期待這些珍貴的訪談內容，製作成一部完整的紀錄片。

冠軍首展地點初步定在台北，但蔡其昌表示仍需與聯盟進行最後確認。時間預計明年1月1日元旦，象徵新的一年為台灣棒球揭開嶄新的一頁。