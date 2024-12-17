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坂本勇人：田中將大是特別的存在　兒時投捕搭檔巨人合體很激動

▲▼讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合第二戰，坂本勇人。（圖／記者李毓康攝）

▲讀賣巨人軍坂本勇人。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

前樂天金鷲投手田中將大將轉戰讀賣巨人，少棒時期曾當隊友的坂本勇人誓言要在下半季發揮企圖心。這位在日美職棒累計197勝的右投手和他是小學時期的捕手搭檔兼摯友。坂本表示，「很高興。他是特別的存在。想一起努力。」期待著能再度並肩作戰。

據《體育報知》描述童年玩伴的命運再度交織，坂本對這個始料未及的發展感到激動。與他在小學時期組成投捕搭檔的前樂天投手田中將大確定加盟巨人隊。這則震驚日本的消息是在夏威夷奪冠旅行返國前得知。在出發前，他就表達了對再度穿上同樣球衣的感想。

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「從成為職業選手開始，就沒想過會有這種事。現在真的發生了，感觸良多。他是我們這一代的NO.1，能和他一起比賽，作為選手感到很高興。他對我來說是特別的存在，能一起征戰真的很開心。」

兩人曾在兵庫縣伊丹市的少年棒球隊「昆陽里Tigers」擔任投捕搭檔，當時是坂本投球、田中將大接捕。在打擊練習時，他們會比賽看誰能把球打到左外野後方的小學校。升上國中後進入不同球隊，高中時坂本就讀青森縣光星學院，田中將大則進入北海道駒澤大學附屬苫小牧高中。兩人都曾參加甲子園賽事，田中將大更在夏季甲子園決賽中與早稻田實業的齋藤佑樹上演傳奇的和局隔天再戰，最終獲得亞軍。

▲日本職棒樂天隊投手田中將大。（圖／取自樂天金鷲官方IG）

▲田中將大。（圖／取自樂天金鷲官方IG）

「從小學就一起打棒球，他後來去了美國大聯盟又回來。從18歲、高中時期開始，他一直都是我們這一代的頂尖選手。真的很特別。」

坂本在巨人隊累計2415支安打。田中將大在樂天、洋基和樂天的日美職棒生涯中累計197勝。在2013年日本一級賽中，當時保持賽季24勝0敗的田中將大曾與巨人隊對決。兩人也曾在2013年世界棒球經典賽和2021年東京奧運中一同代表日本出賽。在東京奧運中他們一起贏得金牌，並同時獲得家鄉兵庫縣伊丹市頒發的市民榮譽獎。現在36歲的兩人將再度成為隊友。

田中將大去年10月接受右肘手術，本季在一軍只有1場出賽紀錄，但阿部監督對他的復出抱持信心。球隊期待他能在菅野挑戰美職後，擔任先發輪值和領袖角色。坂本本季在109場出賽中打擊率僅.238、擊出7支全壘打，即將邁入第19個球季的他也渴望反擊。

「（要雪恥的心情）這點我和他是一樣的。特別是將大的情況，他一直都在激勵著我。想要一起努力。」坂本說。兩位1988年出生黃金世代的盟友，即將在巨人隊共同征戰。

▲▼讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合，坂本勇人。（圖／記者李毓康攝）

▲讀賣巨人軍坂本勇人。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球坂本勇人田中將大左投右捕日美職棒

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