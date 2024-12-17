WBSC年度回顧12強台灣奪冠平均年齡27歲　一數據超越經典賽

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍，中著西裝者為辜仲諒。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2024年11月，中華隊在東京巨蛋寫下了台灣棒球史上的重要一頁，在第三屆世界12強賽決賽中擊敗地主日本隊，首次奪得這項國際棒球重要賽事的冠軍，而且最後決賽觀戰人數超越2023年經典賽。

WBSC官網17日（台灣時間）發布「2024年棒球回顧：精彩絕倫的世界12強賽引領傑出的國際棒球年」一文，回顧今年的精彩時刻。

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文中提到，超級循環賽最後一天和決賽日共吸引了83,501名觀眾，其中冠軍戰的觀眾人數接近42,000人，超過了2023年世界棒球經典賽在美國邁阿密舉行的決賽的36,000人。第三屆世界12強賽之所以成為獨特賽事，關鍵在於其熱情。這不僅帶來了激烈而精彩的比賽，也反映在看台上熱情的球迷身上。賽事同時吸引了前所未有的媒體關注，世界棒壘球聯盟在整個賽事期間發出了超過600張記者證。

報導指出，本屆賽事各隊參賽球員平均年齡略低於28歲。韓國隊平均24歲8個月，是最年輕的隊伍，其次是日本隊（25歲9個月）、波多黎各隊（26歲9個月）和中華隊（27歲4個月）。相比之下，2019年世界12強賽的球員平均年齡略高於31歲。賽事期間官方曾公布中華隊平均年齡24.5歲，這篇報導則修正其為27歲4個月。

2024年國際棒球賽季於3月6日和7日在日本大阪開幕。世界排名第一的日本主辦了第二屆世界棒球對抗賽，迎戰歐洲隊。日本隊以兩場完封（5-0、2-0）擊敗由歐洲明星隊，京瓷巨蛋共迎來超過53,000名觀眾觀賽。

此外，中國首次舉辦U23世界盃，日本在金牌戰中擊敗波多黎各，而中國則在銅牌戰中擊敗尼加拉瓜。在其他賽事方面，日本在女子棒球世界盃奪得7連霸的殊榮，U15世界盃冠軍也由日本隊奪得。

由於全球棒球的關注度如此之高，世界棒壘球聯盟在10月宣布，2027年世界12強賽將擴軍至16支隊伍，凸顯了世界棒壘球聯盟頂級賽事和國際棒球的整體成功。