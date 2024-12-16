清宮幸太郎用中文喊「放馬過來」　王威晨笑回：放獅子、大象

▲林安可、清宮幸太郎、王威晨。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

北海道日本火腿鬥士隊隊史首次海外交流賽，將於2025年3月1日、2日在台北大巨蛋登場，清宮幸太郎代表出席售票記者會，特別學習中文說「放馬過來」，展現拚戰決心。

火腿主砲清宮對台灣球迷的應援文化印象深刻，直言在12強期間日本休息室因為應援聲勢浩大，幾乎聽不到彼此講話。他更透露自己還記得跟台灣球迷一起跳啦啦隊舞步的畫面。提到台灣美食，王威晨極力推薦的臭豆腐，卻讓清宮直呼「太臭沒辦法」。

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林安可提到火腿擁有許多台灣賢拜，包括陽岱鋼、王柏融，還有孫易磊、古林睿煬等人，也強調日本球迷對台灣選手相當友好，特別叮囑日本球迷要好好愛護古林睿煬。

談到台灣美食，清宮表示非常喜愛火鍋，「去年12強賽期間吃過，昨天也吃了很多，肚子裡充滿熱火。」林安可則推薦清宮造訪台南，品嚐當地知名的牛肉火鍋。

清宮表示，繼去年讀賣巨人來台交流後，今年輪到火腿展開台日交流。「這只是第一步，希望未來交流能越來越深入，路還很長，但期望這樣的交流能持續下去。」最後他用中文向中信兄弟、統一獅喊話：「放馬過來！」

林安可也歡迎清宮來台感受台式應援文化，承諾要讓他再次體驗如同12強賽般熱情的應援氛圍。王威晨則打趣說：「不只是放馬過來，還要放獅子、放大象來。」並期許兄弟或統一獅對火隊，都能拿下勝利。