羽球一哥「球衣大出包」　大馬官員震怒！台灣品牌道歉了

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羽球一哥李梓嘉「球衣大出包」　大馬官員震怒！台灣品牌道歉了

大馬羽球一哥李梓嘉球衣國旗遭「上下顛倒」　官員震怒要求審查！台VICTOR贊助商火速道歉

▲馬來西亞好手球衣烏龍，台灣品牌VICTOR公開道歉。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

大馬羽球好手李梓嘉在2024羽球年終總決賽小組賽因扭傷腳而退賽，無法晉級4強。不過，他在首場對陣台灣選手周天成時，因球衣上的馬來西亞國旗「上下顛倒」，引發馬來西亞社會與官方的不滿，贊助球衣的台灣運動品牌VICTOR隨後發文公開致歉並承諾檢討。

李梓嘉在比賽第2局中段更換了球衣，新穿的球衣上國旗的方向被發現顛倒。他身穿該件球衣打完整場比賽，直到比賽結束才被廣泛注意到此失誤。比賽期間，該情況雖未影響李梓嘉的表現，但國旗的錯誤在官方眼裡顯得格外刺眼。

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對此事件，馬來西亞通訊部長法吉勒（Fahmi Fadzil）公開譴責，強調國旗是國家尊嚴的重要象徵，任何與國旗有關的疏忽都不可輕視。他表示，「這是一個明顯的錯誤，我們將要求相關單位徹查原因，避免類似事件再次發生」。

負責球衣設計與製作的台灣運動品牌VICTOR，第一時間在官方社交平台上發表聲明，向李梓嘉本人以及馬來西亞民眾表達誠摯歉意。VICTOR表示，將對內部製作和檢查流程進行徹底檢討，確保日後不再發生類似錯誤。

此事件引起熱議，馬來西亞民眾對品牌的疏忽感到憤怒，要求給予更嚴格的監管。同時，也有球迷表示體諒，認為這可能是製作環節中的無心之過，不應過度責難。台灣球迷則呼籲VICTOR進一步提升產品的細節把控，避免影響品牌形象與球員的比賽專注度。

國旗顛倒的烏龍事件雖是一場意外，但在國際體壇，國家象徵的尊重與展示向來備受重視。此次事件不僅是品牌內部檢討的契機，也提醒體育用品廠商在製作國家隊相關物品時需更加謹慎。


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關鍵字： 羽球李梓嘉VICTOR國旗烏龍

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