運動雲

>

三寶彎道逆向衝撞！　陳彥博急閃爆三字經：出差差點被撞死

▲陳彥博分享被詐騙的經過。（圖／翻攝自臉書／陳彥博 Tommy Chen）

▲陳彥博差點被三寶「收掉」。（圖／翻攝自臉書／陳彥博 Tommy Chen）

記者張靖榕／綜合報導

極地超馬好手陳彥博，今年9月在非洲肯亞舉行的總長230公里、歷時5天的超級馬拉松賽事中奪得冠軍。身為歷經極端挑戰的運動員的他，卻在13日到日月潭出差的路上，差點被「台灣名產」逆向三寶在過彎處撞上，讓他當下直爆粗口，氣憤表示「差點被逆向車子撞死」。

陳彥博賽9月參加的肯亞超級馬拉松，必須面對多變氣候、高海拔與地形劇烈變化等考驗，賽前還因服用抗瘧疾藥物導致腸胃不適，且夜晚難以入眠，以至於出賽時，身體並非在最佳狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽程中，陳彥博曾因標記不清迷路，並在最後一天出發後一度被美國與俄羅斯選手拉開。然而，他在最後8公里逐漸追上對手，並於最終衝刺階段擊敗其他國家好手，以21小時18分鐘的成績奪冠。

熬過一切極端挑戰站上世界之巔的陳彥博，回到台灣，竟然差點被連最簡單的交通規則與常識都沒有的三寶「收掉」。他在IG分享，14日前往日月潭出差途中，駕車經過雙線車道的一個彎道時，突然遇上大逆向的三寶，雙方差點發生碰撞，驚險瞬間讓他當下爆出粗口，呼籲大家「台灣開車自己注意安全外，也請要注意三寶，這真的太可怕。」

關鍵字： 三寶陳彥博

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

三寶彎道逆向衝撞！　陳彥博急閃爆三字經：出差差點被撞死

三寶彎道逆向衝撞！　陳彥博急閃爆三字經：出差差點被撞死

克魯茲完成續約待整年　味全龍再找外籍投教

克魯茲完成續約待整年　味全龍再找外籍投教

NBA夢告終？中國21歲新星崔永熙遭籃網釋出　4天前重傷宣告報銷

NBA夢告終？中國21歲新星崔永熙遭籃網釋出　4天前重傷宣告報銷

「魔鬼賽程」讓林書豪喊疲倦、沒精神　7天住了4個城市好累

「魔鬼賽程」讓林書豪喊疲倦、沒精神　7天住了4個城市好累

衛冕軍北市大還有晉級希望　陽念希與巨人達成共識不再出賽

衛冕軍北市大還有晉級希望　陽念希與巨人達成共識不再出賽

樂天收到味全保護名單　沈鈺傑：有不錯人選

樂天收到味全保護名單　沈鈺傑：有不錯人選

日職白3比1打敗社會人　勇奪冬盟冠軍盃

日職白3比1打敗社會人　勇奪冬盟冠軍盃

快訊／TPBL職籃聯盟助攻王緊急送醫　戰神麥卡倫傷勢曝光

快訊／TPBL職籃聯盟助攻王緊急送醫　戰神麥卡倫傷勢曝光

台南府城國際飄移賽　中村直樹驚險封王

台南府城國際飄移賽　中村直樹驚險封王

U18國手陽念希一圓旅外夢　簽約美國職棒當巨人

U18國手陽念希一圓旅外夢　簽約美國職棒當巨人

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

熱門新聞

三寶彎道逆向衝撞！　陳彥博急閃爆三字經：出差差點被撞死

克魯茲完成續約待整年　味全龍再找外籍投教

NBA夢告終？中國21歲新星崔永熙遭籃網釋出　4天前重傷宣告報銷

「魔鬼賽程」讓林書豪喊疲倦、沒精神　7天住了4個城市好累

衛冕軍北市大還有晉級希望　陽念希與巨人達成共識不再出賽

樂天收到味全保護名單　沈鈺傑：有不錯人選

讀者回應

﻿

熱門新聞

1三寶彎道逆向衝撞！　陳彥博急閃爆三字經：出差差點被撞死

2克魯茲續約　味全龍再找外籍投教

3NBA夢告終？中國新星崔永熙遭籃網釋出

4林書豪喊疲倦　7天住4個城市好累

5陽念希與巨人達成共識不再登板

最新新聞

136歲田中將大轉戰讀賣巨人

2NBA夢告終？中國新星崔永熙遭籃網釋出

3郭俊麟遭瘋狂球迷連環call

4三寶彎道逆向衝撞！　陳彥博急閃爆三字經：出差差點被撞死

5林書豪喊疲倦　7天住4個城市好累

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

與中華隊情蒐功臣齊返母校　陳柏清勉學弟：無法打球轉任情蒐也不錯

中職多隊探詢 #林家正 坦言仍首重美職：很積極想回到美國

林家正微調打擊開心敲安！終結對美6連敗「屬於團隊的勝利」

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

三上悠亞一日限定啦啦隊　大露美背+小蠻腰俏麗應援

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366