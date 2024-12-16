三寶彎道逆向衝撞！　陳彥博急閃爆三字經：出差差點被撞死

▲陳彥博差點被三寶「收掉」。（圖／翻攝自臉書／陳彥博 Tommy Chen）



記者張靖榕／綜合報導

極地超馬好手陳彥博，今年9月在非洲肯亞舉行的總長230公里、歷時5天的超級馬拉松賽事中奪得冠軍。身為歷經極端挑戰的運動員的他，卻在13日到日月潭出差的路上，差點被「台灣名產」逆向三寶在過彎處撞上，讓他當下直爆粗口，氣憤表示「差點被逆向車子撞死」。

陳彥博賽9月參加的肯亞超級馬拉松，必須面對多變氣候、高海拔與地形劇烈變化等考驗，賽前還因服用抗瘧疾藥物導致腸胃不適，且夜晚難以入眠，以至於出賽時，身體並非在最佳狀況。

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賽程中，陳彥博曾因標記不清迷路，並在最後一天出發後一度被美國與俄羅斯選手拉開。然而，他在最後8公里逐漸追上對手，並於最終衝刺階段擊敗其他國家好手，以21小時18分鐘的成績奪冠。

熬過一切極端挑戰站上世界之巔的陳彥博，回到台灣，竟然差點被連最簡單的交通規則與常識都沒有的三寶「收掉」。他在IG分享，14日前往日月潭出差途中，駕車經過雙線車道的一個彎道時，突然遇上大逆向的三寶，雙方差點發生碰撞，驚險瞬間讓他當下爆出粗口，呼籲大家「台灣開車自己注意安全外，也請要注意三寶，這真的太可怕。」