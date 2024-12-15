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衛冕軍北市大還有晉級希望　陽念希與巨人達成共識不再出賽

▲北市大范振宸中繼奪勝。（圖／大專體總提供）

▲北市大范振宸中繼奪勝。（圖／大專體總提供）

記者楊舒帆／綜合報導

大專棒球聯賽公開一衛冕軍台北市大今（15）日在大專棒球聯賽預賽，6局下演出5分大局，以7比4逆轉高雄大學，但總教練王宜民表示，球隊必須拿下剩餘的3場比賽才有機會晉級8強，不過陽念希與巨人已經達成合約共識因此無法再出賽。

台北市大先發投手王彥恩2局上因傷退場，一度陷入1比4落後。王宜民指出，王彥恩可能是隱瞞舊傷上場，提醒球員必須以健康為優先。

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中繼投手范振宸成為贏球功臣，他以24球投2.2局，僅被敲1支安打，送出2次三振。他上場時1出局、一、二壘有人，雖然一上來就出現守備失誤，但隨即化解滿壘危機。「今天自評60分，雖然喜歡先發，但短期比賽要隨時待命。」

由於王彥恩無法出賽，另一位大一新秀陽念希也與美職舊金山巨人達成簽約共識，確定不再出賽，加上主力二壘手汪家毅跑壘時受傷，讓台北市大戰力吃緊。王宜民期待能保住晉級機會，讓副隊長汪家毅有機會在8強賽回歸。

目前南華大學11勝1敗居首，輔大和國體已確定晉級8強。開南大學8勝暫居第四，文化、中信科大和台灣體大7勝緊追在後，台北市大、嘉義大學和崑山科大則是6勝保持晉級希望。

▲衛冕軍台北市大還沒放棄8強希望。（圖／大專體總提供）

▲衛冕軍台北市大還沒放棄8強希望。（圖／大專體總提供）

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