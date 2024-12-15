NBA最強「盾」的對決　雷霆壓制對手命中率41%以下本季全勝！

▲▼雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、火箭布魯克斯。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間15日，雷霆111比96擊敗火箭，取得NBA盃最後1張冠軍賽門票。本賽季，雷霆與火箭是限制對手投籃命中率排名前2好的球隊，而雙方在本場合計投籃命中率僅41%，火箭更是被「鎖」到僅剩36.5%，雷霆總教練戴諾特（Mark Daigneault）晉級後說道，「這就是防守的價值，它能讓你保持在強烈的競爭中。」

雷霆本賽季已11次將對手投籃命中率壓制在41%或以下，且在這些比賽中保持全勝。而火箭本場投籃命中率僅36.5%，是本賽季第2低的表現。當他們投籃命中率達到41%或以上時，戰績為17勝4敗；而低於41%時，戰績為0勝5敗。

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火箭總教練烏多卡（Ime Udoka）談到今天賽事，「有時候，勝負就在於能否投進關鍵球，像是今天上半場，我們的防守已經足夠出色，但當進攻失準時，防守的壓力就會成倍增加。」

儘管本賽季NBA的平均得分略有下降，比上賽季少了約每場比賽1分，與2022-23賽季相比少了2分，但聯盟依然處於進攻的黃金時代，例如，本賽季塞爾提克曾單節轟12記三分彈得到51分。

然而，今天比賽卻大不相同，上半場結束時，火箭以42比41領先雷霆。直到第3節剩8分46秒時，火箭布魯克斯（Dillon Brooks）命中三分，才將火箭的得分提高到51比45，成為全場第一支突破50分的球隊。

布魯克斯被認為是聯盟中防守最強硬的球員之一，而雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則是聯盟中最頂級的得分手之一。兩人同為加拿大國家隊的隊友，今天他們展開了多次1對1的較量，吉爾吉斯-亞歷山大表示他享受這過程，「這很有趣，會讓你變得更強，他（布魯克斯）在防守端無疑是最頂尖的，我認為自己在進攻端同樣如此，他給了我一次很好的考驗，讓我看看自己的水準，我認為我應對得還不錯。」