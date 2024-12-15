曾獲大聯盟20億報價　古巴火球男離開中日龍轉戰讀賣巨人

▲馬丁尼茲（Raidel Martínez）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日職最強終結者引起大聯盟關注！美國棒球記者協會記者羅梅洛（Francis Romero）透露，從中日龍成為自由球員，且傳聞將加盟讀賣巨人的「古巴火球男」馬丁尼茲（Raidel Martinez），曾獲得大聯盟球團開出約20億台幣的評價。

羅梅洛14日在個人社群X（前推特）指出，「馬丁尼茲在日職拿到2年1600萬美元（約5億台幣）合約。這位28歲投手在大聯盟市場上，據相關人士評估，可獲得5至6年合約，總額落在5000萬至7000萬美元（約15.5億至21.7億台幣）之間。」

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羅梅洛一直是馬丁尼茲動向的主要爆料者。今年8月他曾指出，馬丁尼茲在日職引起多隊爭奪，軟銀和橫濱DeNA最有望，但到12月卻傳出將以2年1600萬美元（約5億台幣）加盟讀賣巨人。日媒進一步提到，馬丁尼茲已在14日前向中日龍表示，「下季將效力東京的球團。」間接確認他轉戰巨人的消息。

馬丁尼茲2017年以培訓選手身份加入中日龍，2018年升上一軍，2020年開始擔任終結者。2022年拿下39次救援成功，獲得救援王。本季出賽60場，戰績2勝3敗43救援成功，防禦率1.09，第二度獲得救援王。生涯出賽303場，14勝18敗166救援成功，防禦率1.71。他與中日龍的3年合約已在本季結束。剛結束的12強，馬丁尼茲僅出賽1場，對澳洲投1局，飆2K無失分。

馬丁尼茲在古巴國內球場簽署加盟巨人的合約後，向媒體表示，「很高興能加入讀賣巨人。巨人是中央聯盟最強的球隊之一，總是能打進季後賽。球隊擁有許多優秀的先發投手，隨時都能在需要時登板。」

他也談到自己的夢想，「我的夢想是能打進日本大賽並拿下冠軍，這對我來說是非常好的機會。巨人有機會打進決賽，我很高興能被日本最重要的球隊之一選為終結者。」