運動雲

>

太空人布萊格曼掀紐約內戰　不僅洋基爭取大都會也想搶人

▲布萊格曼（Alex Bregman）。（圖／路透）

▲布萊格曼（Alex Bregman）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

據休士頓電視台「KPRC」記者亞歷山大（Ali Alexander）報導，太空人隊準備進入自由市場的明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman），大都會可能加入爭奪戰。雖然太空人仍希望續約，但在透過交易塔克（Kyle Tucker）換來帕雷德斯（Isaac Paredes）後，續約機率降低。

目前已知包括大都會、太空人、洋基、紅襪和老虎等球隊都對布萊格曼有興趣。現年30歲的布萊格曼是2015年選秀會首輪第二順位被太空人選中，隔年7月登上大聯盟，成為球隊黃金時期的鐵三壘，目前5年1億美元合約到期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2019年布萊格曼曾創下個人最佳成績，打擊率.296、轟出41支全壘打、112打點、119次保送、OPS1.015。但2020年之後的5個球季，打擊率降至.261、OPS.795。本季更創下個人最差成績，打擊率.260、26轟、75打點、44次保送、OPS.768，不過守備方面首度獲得金手套獎。

布萊格曼擁有2次世界大賽冠軍、2次明星賽（1次MVP）、1次銀棒獎和1次金手套獎的輝煌戰績。太空人在換得帕雷德斯和新秀史密斯（Cam Smith）兩名三壘手後，續約布萊格曼的可能性降低。

紐約洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）承認，他曾與自由球員三壘手布萊格曼（Alex Bregman）進行過合約談判。 「多年來，他一直是我們的一大威脅，對很多其他球隊也是如此，現在他進入自由市場，我相信他有一大堆選擇。像他這樣的優秀球員都能賺很多錢。」

不只洋基，紐約另一支勁旅大都會也對他展現出興趣，大都會目前仍在與自由球員阿隆索（Pete Alonso）洽談續約，但若簽下布萊格曼，現任三壘手比恩托斯（Mark Vientos）必須改守一壘，這也意味著與阿隆索續約的可能性將歸零。究竟是網羅布萊格曼，還是留下阿隆索，富豪老闆科恩（Steve Cohen）的選擇備受關注。

關鍵字： 布萊格曼太空人大都會自由市場洋基

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

樂天收到味全保護名單　沈鈺傑：有不錯人選

樂天收到味全保護名單　沈鈺傑：有不錯人選

U18國手陽念希一圓旅外夢　簽約美國職棒當巨人

U18國手陽念希一圓旅外夢　簽約美國職棒當巨人

多位好手表態有意征戰WBC資格賽　準備好靜待通知

多位好手表態有意征戰WBC資格賽　準備好靜待通知

勇士啟動交易！網羅「德國軟豆」助拳柯瑞　將報銷後衛送到籃網

勇士啟動交易！網羅「德國軟豆」助拳柯瑞　將報銷後衛送到籃網

專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

柯瑞搭怪物狀元爭冠？美專家稱「低風險」交易　勇士可3換1

柯瑞搭怪物狀元爭冠？美專家稱「低風險」交易　勇士可3換1

七六人被詛咒？一哥恩比德第3度顏面骨折　喬治：要為他堅持下去

七六人被詛咒？一哥恩比德第3度顏面骨折　喬治：要為他堅持下去

「喔喔喔喔！」12強看江坤宇開轟　詹子賢驕傲：台灣是有實力

「喔喔喔喔！」12強看江坤宇開轟　詹子賢驕傲：台灣是有實力

戰神狀元雷蒙恩繳生涯代表作　教頭爆料「因為他女友到場觀戰」

戰神狀元雷蒙恩繳生涯代表作　教頭爆料「因為他女友到場觀戰」

林威助威嚴「不太敢靠近」　王念好明年專心練三壘

林威助威嚴「不太敢靠近」　王念好明年專心練三壘

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

熱門新聞

樂天收到味全保護名單　沈鈺傑：有不錯人選

U18國手陽念希一圓旅外夢　簽約美國職棒當巨人

多位好手表態有意征戰WBC資格賽　準備好靜待通知

勇士啟動交易！網羅「德國軟豆」助拳柯瑞　將報銷後衛送到籃網

專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

柯瑞搭怪物狀元爭冠？美專家稱「低風險」交易　勇士可3換1

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天收到保護名單　沈鈺傑：不錯

2陽念希一圓旅外夢　簽美職當巨人

3多位好手表態有意征戰WBC資格賽！

4勇士交易網羅「德國軟豆」助拳柯瑞

5郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

最新新聞

1老鷹末節熄火不敵公鹿 期許明年再戰

2柯提斯賭城慶生　一覺醒來發現被洋基交易

3公鹿賽後撥放「贏球的瞬間」

4雷霆SGA飆32分　NBA盃和公鹿爭冠

5日職最強終結者將轉戰讀賣巨人

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中職多隊探詢 #林家正 坦言仍首重美職：很積極想回到美國

與中華隊情蒐功臣齊返母校　陳柏清勉學弟：無法打球轉任情蒐也不錯

2024金酒盃少棒開打！統一獅「三帥」　赴金指導 UniGirls熱舞

林家正微調打擊開心敲安！終結對美6連敗「屬於團隊的勝利」

2024金酒盃少棒開打！統一獅「三帥」　赴金指導 UniGirls熱舞

1歲而哭到一半突噤聲變色　他嚇到：孩子面前再也不滑手機

《拳上2024》賽前遊戲賽　蹦闆吞敗臉書改「統神的狗」

阿里山林鐵列車長鳴笛喊靠邊　女遊客遭撞倒地...瞬間畫面曝

中年了還在抓老公外遇　長輩無情開噴：實在蠢

爸教召2天！女兒對照片哭　媽聽找爸聲笑：鄰居會誤會
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366