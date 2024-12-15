太空人布萊格曼掀紐約內戰　不僅洋基爭取大都會也想搶人

▲布萊格曼（Alex Bregman）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

據休士頓電視台「KPRC」記者亞歷山大（Ali Alexander）報導，太空人隊準備進入自由市場的明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman），大都會可能加入爭奪戰。雖然太空人仍希望續約，但在透過交易塔克（Kyle Tucker）換來帕雷德斯（Isaac Paredes）後，續約機率降低。

目前已知包括大都會、太空人、洋基、紅襪和老虎等球隊都對布萊格曼有興趣。現年30歲的布萊格曼是2015年選秀會首輪第二順位被太空人選中，隔年7月登上大聯盟，成為球隊黃金時期的鐵三壘，目前5年1億美元合約到期。

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2019年布萊格曼曾創下個人最佳成績，打擊率.296、轟出41支全壘打、112打點、119次保送、OPS1.015。但2020年之後的5個球季，打擊率降至.261、OPS.795。本季更創下個人最差成績，打擊率.260、26轟、75打點、44次保送、OPS.768，不過守備方面首度獲得金手套獎。

布萊格曼擁有2次世界大賽冠軍、2次明星賽（1次MVP）、1次銀棒獎和1次金手套獎的輝煌戰績。太空人在換得帕雷德斯和新秀史密斯（Cam Smith）兩名三壘手後，續約布萊格曼的可能性降低。

紐約洋基隊總管凱許曼（Brian Cashman）承認，他曾與自由球員三壘手布萊格曼（Alex Bregman）進行過合約談判。 「多年來，他一直是我們的一大威脅，對很多其他球隊也是如此，現在他進入自由市場，我相信他有一大堆選擇。像他這樣的優秀球員都能賺很多錢。」

不只洋基，紐約另一支勁旅大都會也對他展現出興趣，大都會目前仍在與自由球員阿隆索（Pete Alonso）洽談續約，但若簽下布萊格曼，現任三壘手比恩托斯（Mark Vientos）必須改守一壘，這也意味著與阿隆索續約的可能性將歸零。究竟是網羅布萊格曼，還是留下阿隆索，富豪老闆科恩（Steve Cohen）的選擇備受關注。