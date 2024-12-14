快訊／周天成不敵世界第1石宇奇　無緣年終賽決賽仍平個人最佳

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成生涯第2度挺進年終總決賽4強，今(14日)晚與世界第1的地主名將石宇奇爭搶決賽門票，小天首局以14比21讓出，雙方次局激烈拉鋸，小天關鍵時刻連掉2分遭聽牌，最終以18比21落敗，宣告無緣決賽。

世界第9的周天成第5度來到年終總決賽舞台，他過去的最佳成績為2020年打進4強，此次他與馬來西亞一哥李梓嘉、丹麥好手安東森(Anders Antonsen)及中國名將李詩灃同組，李梓嘉在小組賽最終戰傷退，最後由小天與安東森攜手晉級4強。

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歷經昨(13)日與安東森大戰3局，鏖戰了74分鐘，周天成今晚8點左右登場。過去13次交手石宇奇，小天以4勝9敗居劣勢，近期處於對戰3連敗。雙方開局打成5比5後，小天連掉3分，還好及時止血，持續緊咬比數，追到了10平，以10比11進入技術暫停。

暫停過後，周天成連續掉分，陷入10比14、4分落後，雖努力追趕比數，仍以14比20被逼出6個局點，以14比21讓出此局。

進入第2局，周天成重整旗鼓打出3比0反擊，並持續保持領先，雙方一度28拍來回，小天拉開9比5、4分差，但打到10比6後，小天遇上一波亂流，被追到10平，以10比11進入技術暫停。暫停過後，小天連續調動對手，上演了29拍來回，將比數扳成13平，再以14比13超前。

雙方下半局激烈拉鋸，一路打到18平，無奈周天成關鍵時刻連失2分，被逼出2個賽末點，以18比21落敗，苦吞對戰4連敗，止步年終賽4強。