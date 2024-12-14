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FA動向未定！球迷問「會去哪？」 詹子賢幽默回：等下去吃飯

▲▼ 詹子賢 。（圖／記者王真魚攝）

▲詹子賢、江坤宇          。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

「子賢會去哪～」面對球迷關心動向，自由球員詹子賢不改幽默本色，笑答：「我等一下結束會去吃飯。」他今天以中信兄弟球員身分出席運動彩券舉辦的球星見面會，是行使自由球員權利後，繼總冠軍遊行以來首度公開露面。

談到目前休賽季訓練，詹子賢透露，一直在嘗試各種運動，包括籃球、排球和游泳。首次接觸籃球的他坦言，「其實我以前就很喜歡投籃，只是教練會限制，說會擔心吃蘿蔔還是怎樣。」

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為避免受傷風險，詹子賢說，自己打球偏輕鬆，「沒有像那種鬥牛那麼刺激啦！」他認為，透過打籃球能訓練身體敏捷性，「感覺比較輕快，對身體控制力好像掌握得更好。」

有趣的是，其實許多職業球員並不會游泳，因為從小就投入訓練，鮮少有時間再去學游泳。但詹子賢會游泳，還驕傲地說，「我有救生員執照耶！」他解釋，因為大學時期，有要求一定要有一個執照，「除了救生員執照，我還有C級裁判教練證照。」

一旁的江坤宇聽聞有些驚訝，隨後透露自己會「狗爬式」，逗得詹子賢大笑說，「感覺有一團東西浮在上面。」

針對目前的訓練規劃，詹子賢透露正在調養舊傷，同時也開始增強肌力，預計在聖誕節後會投入技術訓練。

這也是詹子賢行使自由球員權後，繼總冠軍遊行後首次公開亮相。在球迷問答環節當中，他也看到有些球迷朋友們發問「子賢會去哪？」他維持一貫幽默風格回應，「我等一下結束會去吃飯，哈哈哈。」

明年留在兄弟？還是轉戰台鋼雄鷹？詹子賢尚未決定去留，今天應會再和母隊兄弟見面，這兩天與家人、經紀公司討論後，下週即會確定落腳處。

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