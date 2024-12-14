江坤宇太可愛！詹子賢爆球迷告白想寫進配偶欄

▲詹子賢、江坤宇 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟好手江坤宇今（14）日與自由球員詹子賢一同出席台灣運彩舉辦的球星見面會，這是他在12強賽後首度公開亮相。經歷12強冠軍賽洗禮，江坤宇坦言感受到棒球魅力在台灣發酵，「感覺台灣人本來沒在看職棒的那些人，大家現在都對棒球相當感興趣，這種全台灣一起的感覺，我很喜歡。」

12強賽事一結束，江坤宇隨即展開峇里島、首爾之旅。他表示，「現在就是身心靈好好放鬆，因為國際賽關係，賽季也比較長。」回顧本季經歷，他難掩感動之情，「今年真的體驗滿多事情，從季初受傷到後面12強冠軍，中間也遇到一些低潮狀況，這些對我來說都是很不一樣的經驗。」

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有趣的是，回台首個公開活動就與感情最好的詹子賢同台，江坤宇一到現場就急著合影，還開玩笑說，「我要趕快拍照。」深怕這是最後一次與穿黃衫的詹子賢合影。

詹子賢則虧天天看江坤宇在社群平台放玩樂動態，今天見到對方，發現還換造型了，「燙頭髮耶，現在有形象了，偶像明星餒，之前是職棒明星，現在是偶像，更不一樣了。」

現場與球迷互動時，詹子賢發現一位球迷的小紙條，直呼對方告白相當有趣，「他說，坤宇很可愛，想把自己寫在配偶欄上。」一聽到這話，已是人夫的江坤宇立刻慌張否認，「哪有！我又沒看到。」兩人一搭一唱，逗得現場笑聲不斷，江坤宇最後反虧詹子賢，「還是你自己想寫在上面。」

