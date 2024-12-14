運動雲

>

胡金龍盼退休前再奪冠 　「別讓賴總統等太久」

▲▼胡金龍出席台南棒球歷史展座談會。（圖／統一獅提供）

▲胡金龍出席台南棒球歷史展座談會。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

「希望獅隊能在我退休前再拿一座總冠軍，好久沒有進總統府了，別讓賴總統等太久。」統一獅野手胡金龍今（14）日出席「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展座談會時如此表示，面對新球季，他也坦言，現在面對職業高張力比賽，身體恢復需要較長時間，但期待自己仍能健康出賽，為球隊盡一份心力。

這場展覽即日起至12月29日在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場外野展出，由資深球評曾文誠主持，分享胡金龍從基層到旅外，再回到家鄉台南加入統一獅的棒球生涯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首度造訪亞太棒球村成棒主球場的胡金龍，期待這座即將落成的球場能展現獨特風格。談到訓練環境，他分享在美國奮鬥期間，當地訓練設施完整且具明顯主場特色，選手能在完善環境下自我提升。

胡金龍也談到近期許多台灣棒球好手赴日本高校求學，他感慨表示：「如果台灣的基層環境可以提升，讓選手願意留在台灣好好訓練，又何必從小到異鄉打拼。」

當球迷詢問大聯盟與台灣職棒春訓的差異，胡金龍指出，雖然訓練量和內容相近，但美國大聯盟春訓有四、五個場地可供運用，團體訓練每日約三小時，讓選手有更多自主訓練時間。他期待亞太棒球村完工後，不只能提供職棒選手優質訓練場地，也能照顧到基層選手，讓台灣棒球從基層扎根蓬勃發展。

▲▼胡金龍出席台南棒球歷史展座談會。（圖／統一獅提供）

▲胡金龍出席台南棒球歷史展座談會。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 棒球台南統一獅胡金龍展覽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

只在NBA打了5場！中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

只在NBA打了5場！中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

陳韻文與統一獅達成共識　確定5年長約續留

陳韻文與統一獅達成共識　確定5年長約續留

專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

追隨學長林昱珉旅美腳步　黃仲翔加入響尾蛇

追隨學長林昱珉旅美腳步　黃仲翔加入響尾蛇

悍將教練團改組！延攬前樂天外籍打教　兩日籍教練不續聘

悍將教練團改組！延攬前樂天外籍打教　兩日籍教練不續聘

富邦3日籍教練沒續留　物色新任日本投手、守備教練

富邦3日籍教練沒續留　物色新任日本投手、守備教練

台鋼雄鷹砸5年月薪80萬以上搶人！詹子賢最快下周決定去留

台鋼雄鷹砸5年月薪80萬以上搶人！詹子賢最快下周決定去留

麟洋配最終戰落幕感傷落淚　李洋直言「表現已超出預期」

麟洋配最終戰落幕感傷落淚　李洋直言「表現已超出預期」

紅人林盛恩明年挑戰投打二刀流　有望成隊史第一人

紅人林盛恩明年挑戰投打二刀流　有望成隊史第一人

專訪／骰到六的無敵星星　郭俊麟搞笑戴眼鏡散播「微笑的力量」

專訪／骰到六的無敵星星　郭俊麟搞笑戴眼鏡散播「微笑的力量」

尖叫雞賣力詮釋陳奕迅《浮誇》　狂破音仍堅強演唱網笑：快斷氣

熱門新聞

只在NBA打了5場！中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

陳韻文與統一獅達成共識　確定5年長約續留

專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

追隨學長林昱珉旅美腳步　黃仲翔加入響尾蛇

悍將教練團改組！延攬前樂天外籍打教　兩日籍教練不續聘

富邦3日籍教練沒續留　物色新任日本投手、守備教練

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

2陳韻文與統一達共識　5年約續留

3郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

4追林昱珉腳步　黃仲翔加入響尾蛇

5悍將教練團改組！延攬前樂天外籍打教

最新新聞

1詹皇未隨隊很怪？湖人沉默可能原因曝

2胡金龍盼退休前再奪冠 　「別讓賴總統等太久」

3林承飛仍待談約　林立樂見12強紀錄片

4陳傑憲再戰資格賽！陳鏞基：能者多勞

5陳重羽盼打資格賽　險憂陳韻文離開

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中職多隊探詢 #林家正 坦言仍首重美職：很積極想回到美國

棒球女裁判劉柏君當洋基隊翻譯遇貴人哭了 感動拿台灣護照進聯合國領獎演講｜豈有此呂 EP337預告

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

林家正微調打擊開心敲安！終結對美6連敗「屬於團隊的勝利」

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366