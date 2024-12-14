胡金龍盼退休前再奪冠 　「別讓賴總統等太久」

▲胡金龍出席台南棒球歷史展座談會。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

「希望獅隊能在我退休前再拿一座總冠軍，好久沒有進總統府了，別讓賴總統等太久。」統一獅野手胡金龍今（14）日出席「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展座談會時如此表示，面對新球季，他也坦言，現在面對職業高張力比賽，身體恢復需要較長時間，但期待自己仍能健康出賽，為球隊盡一份心力。

這場展覽即日起至12月29日在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場外野展出，由資深球評曾文誠主持，分享胡金龍從基層到旅外，再回到家鄉台南加入統一獅的棒球生涯。

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首度造訪亞太棒球村成棒主球場的胡金龍，期待這座即將落成的球場能展現獨特風格。談到訓練環境，他分享在美國奮鬥期間，當地訓練設施完整且具明顯主場特色，選手能在完善環境下自我提升。

胡金龍也談到近期許多台灣棒球好手赴日本高校求學，他感慨表示：「如果台灣的基層環境可以提升，讓選手願意留在台灣好好訓練，又何必從小到異鄉打拼。」

當球迷詢問大聯盟與台灣職棒春訓的差異，胡金龍指出，雖然訓練量和內容相近，但美國大聯盟春訓有四、五個場地可供運用，團體訓練每日約三小時，讓選手有更多自主訓練時間。他期待亞太棒球村完工後，不只能提供職棒選手優質訓練場地，也能照顧到基層選手，讓台灣棒球從基層扎根蓬勃發展。

▲胡金龍出席台南棒球歷史展座談會。（圖／統一獅提供）