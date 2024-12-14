陳傑憲再戰WBC資格賽！陳鏞基直呼能者多勞　樂見台灣棒球更好

▲陳鏞基（中） 。（圖／展逸提供）

記者王真魚／綜合報導

統一獅陳鏞基休賽季活動滿滿，今天在投入棒球訓練營，談到隊友陳傑憲繼12強後又要征戰明年2月世界棒球經典賽資格賽，他直呼，「能者多勞啦！但還是要看他自己身體能不能負荷。」

對於陳傑憲入選明年2月世界棒球經典賽資格賽，陳鏞基直言真的是能者多勞，也提醒隊友要注意身體健康，「畢竟他賽季打了一整季，現在又很多活動。如果趁現在還有能力，就要衡量能不能做這件事。」

休賽季期間，陳鏞基參加大大小小訓練營以及基層活動，他坦言相當忙碌，「可能因為今年12強賽事關係，大家開始對棒球這一塊慢慢燒起來，想要跟棒球結合一些活動，我覺得這是好事。」這過程當中，也要因應不同對象調整教學內容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到基層棒球發展，陳鏞基強調培養興趣的重要性，「最重要是讓台灣的小朋友對棒球產生興趣，有興趣之後才會想要更投入。」他以自己兒子為例，「一開始是先送去社區棒球，不是直接進校隊。我跟我老婆都認為，不只是棒球，讓孩子接觸不同運動對身體成長很有幫助。」

陳鏞基也很開心與好友胡金龍一同見證台灣棒球的進步。「我們很開心看到台灣棒球慢慢追上韓國、日本腳步。這一世代甚至後面的後勤，開始重視數據等各方面，這很好。」

至於先前在國小的棒球訓練營遇到小朋友童言童語發問，「統一都選帥哥，我長這樣可以嗎？」陳鏞基笑說，「當下我跟偉殷、柏毓都傻掉。但還是要回歸，球技要好，不管長怎麼樣都是帥的，當然如果真的要來統一，除了帥，還是要練啦！」