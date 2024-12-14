35歲前NBA勇士前鋒宣布退休　曾隔扣姚明、攜手唐西奇歐錦賽摘冠

Anthony Randolph announced his retirement from pro basketball.



Here he is dunking on Yao Ming twice and rookie Steph Curry singing happy birthday to him



pic.twitter.com/wpviZG9YXx — Ballislife.com (@Ballislife) December 13, 2024

記者游郁香／綜合報導

35歲前NBA球員藍道夫(Anthony Randolph)昨(13日)晚在社群媒體上宣布退休，結束長達15年的職業生涯。身為2008年樂透新秀的他，在NBA僅待了6季，不過他隔扣「移動長城」姚明的畫面，不少勇士迷仍記憶猶新，當年還是菜鳥的柯瑞(Stephen Curry)還替他唱生日快樂歌。

Ex-NBA forward Anthony Randolph announces his retirement from pro basketball. The ex-LSU star played for the Warriors, Knicks, Timberwolves, Nuggets, Russia PBC Lokomotiv Kuban and most notably Spain Real Madrid. The two-time EuroLeague champ played with Luka Doncic with Madrid. pic.twitter.com/NuYfatXuO8 — Marc J. Spears (@MarcJSpears) December 13, 2024

藍道夫出生於德國，是一名美國人，他在路易斯安那州立大學打了1季後，就投入2008年NBA選秀，以首輪第14順位被勇士選中，替灣區效力了2季，之後輾轉披過尼克、灰狼和金塊戰袍，在NBA度過了6季，曾有單場8火鍋的表現，在NBA打了252場例行賽，場均上場15.2分鐘，能貢獻7.1分、4.3籃板和0.9火鍋。

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▲藍道夫效力NBA勇士時期。（圖／達志影像／美聯社）

藍道夫在NBA的生涯相對平淡，不過他在歐洲賽場戰功彪炳，曾為俄羅斯的庫班火車頭效力兩季，並在西班牙豪門皇家馬德里度過了7季。2017年他成為斯洛維尼亞的歸化球員，在該年的歐錦賽決賽，他在關鍵時刻跳出來搶分，幫助球隊擊退強敵塞爾維亞，奪得隊史首座歐錦賽冠軍。

當時的洛維尼亞隊長是正值巔峰的卓吉奇(Goran Dragic)，他也是該屆歐錦賽的MVP，陣中還有時年18歲的「金童」唐西奇(Luka Doncic)。

▲藍道夫（右）曾幫助斯洛維尼亞奪下歐錦賽冠軍，左為時年18歲的「金童」唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

藍道夫在歐洲賽場共拿下2座歐洲聯賽冠軍、3座西甲冠軍、2座西班牙盃冠軍和5座西班牙超級盃冠軍，不過他近年深受傷病困擾，最後一次為皇馬出賽得追溯到2022-23賽季。

藍道夫昨晚在個人社群媒體宣布結束15年職業生涯，「這是一段充滿難忘時刻的旅程——多次奪冠、歷史性的征程，以及將永存的回憶。我由衷感謝一路上支持我的教練、訓練師、工作人員和隊友。」

「感謝那些讓每場比賽變得特別，並在我們最困難時期依然支持我們的球迷。籃球給了我超過我夢想中的一切，不僅塑造了我作為球員的身份，也塑造了我的人生成長。雖然這一章節即將結束，但我對未來充滿期待，期待新的機會，讓我能繼續成長和回饋社會。」



▲前NBA球員藍道夫宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）