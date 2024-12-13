經紀人與名記者為他的交易傳聞互噴　熱火巴特勒：我太愛看了

Jimmy Butler on his agent Bernie Lee going back and forth with Shams Charania. #HeatNation



“I f***ing love it, I’m all for the back and forth…” #HeatNation pic.twitter.com/JD5zGOR4NT — Zachary Weinberger (@ZachWeinberger) December 13, 2024

記者游郁香／綜合報導

熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)近來深陷交易傳聞，他的經紀人李伊(Bernard Lee)槓上爆料的《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)，雙方隔空互嗆，對此「士官長」在幫助南灘大軍拉出一波4連勝後回應，「我他X的太愛看了，我愛這樣，我完全支持這種來回。」

▲熱火一哥巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

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《ESPN》名記者查拉尼亞近日披露，獨行俠、火箭、勇士和太陽等隊，是巴特勒中意的交易「目的地」，巴特勒的經紀人李伊隨即在社群媒體上駁斥這完全是「胡說八道」，「昨天我給了你一次機會，因為我很忙，但如果你不停止把我的名字放在你完全捏造的胡說八道上——因為你知道通常你不值得我花時間去理會。」

「我不知道我會做什麼，因為我是一個中年父親。」李伊直言，他只是想表明自己非常不欣賞查拉尼亞亂爆料，捏造新聞的行徑。不過查拉尼亞今(13)日在節目上仍堅持自己的報導有憑有據，「這是經過完全核實的。作為一名專業人士，這就是我的工作，這就是我拿錢做的事……真實而準確地報導。」

Shams responds to Jimmy Butler’s agents claims that his reporting was “made up bulls—t”



(via First Take) pic.twitter.com/DGH0jgFmkF — Bleacher Report (@BleacherReport) December 12, 2024

身為「當事人」的巴特勒在今日幫助熱火以114比104擊敗暴龍後，回應了經紀人與名記者槓上一事，「我他X的太愛看了。我愛這樣，我完全支持這種來回。他在成為我的經紀人之前，我們就像兄弟一樣，我們一起做任何事情，我站在他這邊，至少有人為我辯護。」

Jimmy Butler continues his hair color trolling ????????



Blonde (Warriors)

Blue (Mavs)

Red (Rockets)

Now Orange (Suns) pic.twitter.com/yU4xWfJoH0 — ???????????????? ???????????????????????? (@HeatvsHaters) December 12, 2024

對於外界高度關注，他的髮色是否與「未來東家」有關聯， 巴特勒則說，「我可以把頭髮染成我想要的任何顏色，頭髮上沒有任何暗示。我最近一直在改變髮色，橙色是我擁有的最亮的顏色，所以我選擇了它。」

巴特勒今日表現平平，8投3中僅拿11分，另有5籃板和4助攻，正負值+16。熱火目前的戰績為13勝10敗，最近拉出一波4連勝。

▲熱火一哥巴特勒把頭髮染成太陽隊的配色？（圖／翻攝自IG／jimmybutler）