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曾豪駒續留樂天親曝有他隊接觸　初任球評直呼緊張

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

▲曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿今天宣布與曾豪駒完成簽約，將重返一軍擔任首席兼打擊教練。今天剛好受邀擔任青棒賽事講評，曾豪駒談到續約消息時表示，這兩天才做出最終決定，「非常感謝球團信任，未來能夠繼續幫助球隊，不管在哪個位子都會做好自己的事情。」

對於合約內容，曾豪駒透露是「2年以上」複數年約，細節將由球團統一對外公布。至於先前是否有其他球隊接觸，他僅簡短回應「有稍微交換意見」。

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由於曾豪駒目前仍兼任中華隊總教練一職，明年經典賽資格賽仍是由他執掌兵符。他提到球團相當支持，「球隊讓我先專心把資格賽任務完成，他們會全力支持，也很感謝球團的信任。」中華隊集訓預計將在農曆年後展開，目前正在徵詢35人的參賽意願。

談到近年許多球員離開樂天，曾豪駒認為，「很多球員從Lamigo時期就建立不錯感情，不管在哪支球隊，都是為台灣棒球努力，大家都有共同目標。」

曾豪駒今日受邀擔任新北城市U18棒球邀請賽球評，也對青棒發展抱持樂觀態度，指出目前台灣高中棒球整體實力有明顯提升，「很多學校都與運動科學機構合作，在投手和攻擊能力上都展現非常大幅度的進步。」

被問到是否已鎖定明年選秀會的高三球員時，他透露，「目前還沒特別觀察，大部分會從YouTube去關心，球團有球探在做追蹤，接近選秀時會稍微觀察一下，主要還是以球團的選才方向為主。」

對於首度擔任球評，曾豪駒笑稱，「這是第一次，其實不是球評，而是來看球。」也坦言坐在主播台比較緊張，「但凡事都有第一次，先去面對就會有經驗。」

曾豪駒也讚賞搭檔主播冠宇和俊麟表現出色，「他們都很厲害，不用擔心，我主要是負責看球，讓主播去social就好就好。」

關鍵字： 樂天桃猿曾豪駒中華隊樂天桃猿教練團棒球

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