阿德巴約21分16籃板領軍　熱火主場馴服暴龍豪取4連勝

▲阿德巴約（Bam Adebayo）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

邁阿密熱火今（13日）在主場迎戰多倫多暴龍，熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）攻下21分16籃板，「英雄哥」希洛（Tyler Herro）挹注全場最高的23分，兩人聯手幫助球隊以114比104擊退暴龍，豪取4連勝。

7 straight points from Tyler pic.twitter.com/BFZPeeKWKP [廣告]請繼續往下閱讀... December 13, 2024

首節暴龍掌控比賽節奏，迪克（Gradey Dick）與波圖爾（Jakob Poeltl）率隊打出18比9開局，暫停過後主場熱火靠著希洛連砍7分予以回應，節中「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）完成三分打，熱火將比分扳至22平，暴龍方面沃爾特（Ja'Kobe Walter）投進關線三分，第一節暴龍27比23領先。

Terry's triple makes it a 4-point game



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次節主場熱火在攻防兩端都更勝暴龍一籌，替補上陣的羅齊爾（Terry Rozier）與射手羅賓森（Duncan Robinson）輪番在中長距離進攻得手、希洛和阿德巴約在禁區攻勢也有所建樹，熱火在第二節還剩8分38秒時轟出一輪33比10的超級猛攻，帶著58比51、7分領先進入中場休息。

Getting the 2nd half started with a Bam slam



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易籃後第三節主場熱火延續氣勢，先發五人依序上演瘋狂進攻秀，其中希洛還完成一次四分打讓現場觀眾興奮不已，第三節熱火將分差拉開至雙位數保持遙遙領先，即便決勝節暴龍巴特爾（Jamison Battle）與米歇爾（Davion Mitchell）下起三分雨也無濟於事，最終熱火114比104擊退暴龍。

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阿德巴約拿下21分外加16籃板，希洛挹注全場最高的23分，約維奇（Nikola Jovic）貢獻14分，巴特勒和史密斯（Dru Smith）各得11 分；暴龍方面，迪克22分，波圖爾16分，球隊得分王巴瑞特（RJ Barrett）18投5中得到13分11籃板10次助攻的大三元。