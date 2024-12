阿德巴約21分16籃板領軍　熱火主場馴服暴龍豪取4連勝

▲阿德巴約(Bam Adebayo)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

邁阿密熱火今(13日)在主場迎戰多倫多暴龍,熱火中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)攻下21分16籃板,「英雄哥」希洛(Tyler Herro)挹注全場最高的23分,兩人聯手幫助球隊以114比104擊退暴龍,豪取4連勝。

首節暴龍掌控比賽節奏,迪克(Gradey Dick)與波圖爾(Jakob Poeltl)率隊打出18比9開局,暫停過後主場熱火靠著希洛連砍7分予以回應,節中「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)完成三分打,熱火將比分扳至22平,暴龍方面沃爾特(Ja'Kobe Walter)投進關線三分,第一節暴龍27比23領先。

Terry's triple makes it a 4-point game Tune in on FanDuel Sports Network pic.twitter.com/z5mS4vzc2z

次節主場熱火在攻防兩端都更勝暴龍一籌,替補上陣的羅齊爾(Terry Rozier)與射手羅賓森(Duncan Robinson)輪番在中長距離進攻得手、希洛和阿德巴約在禁區攻勢也有所建樹,熱火在第二節還剩8分38秒時轟出一輪33比10的超級猛攻,帶著58比51、7分領先進入中場休息。

Getting the 2nd half started with a Bam slam



Tune in on FanDuel Sports Network pic.twitter.com/bwvhvp3rZa