台灣12強賽奪冠是運氣好？　辜仲諒霸氣反擊：只會越來越強

▲棒協理事長辜仲諒 。（圖／棒協提供）

記者游郁香／綜合報導

棒協理事長辜仲諒在台灣贏得世界12強賽冠軍後曾感動落淚，並「加碼」頒發7000萬獎金給國家隊，他日前出席公益活動時，談到有很多人告訴他，中華隊因為「運氣不錯」奪冠，對此他強調這是錯誤觀念，「這不是放火花一炮而已，我們在棒球將近15年的時間，灌溉了很多養分。」

辜仲諒近日出席第40屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動的點燈儀式，致詞時大談台灣棒球發展，他透露因為自己棒協理事長的身份，在中華隊奪下12強賽冠軍後，他收到很多人的恭賀，卻有不少人告訴他，這次奪冠是因為運氣不錯，「不曉得下一次還有沒有這樣的運氣」。

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▲心繫台灣世界12強表現，辜仲諒視訊開會不忘為中華隊加油 。（圖／棒協提供）

對此辜仲諒反駁，強調這不是運氣，也不是放火花一炮而已。他提醒大家，不要忽視「我們在棒球將近15年的時間，灌溉給予很多的養分。」他指出，台灣的棒球過去和日本學習，也借鏡美國大聯盟，這次不僅打進4強還登頂世界第1，已打破過往的瓶頸，「我相信現在的年輕棒球選手，對自己、對我們台灣的棒球更有信心。」

辜仲諒也提到，台灣U12小朋友這次在亞洲少棒錦標賽，一路打贏韓國和日本，未來他們成為職業選手時，看到日韓強敵自然「不會怕」，U15、 U18的球員身材也比日韓更好，打球的強度不會輸，他相信「台灣只會越來越強」。

▲辜仲諒宴請U12中華隊燒肉 。（圖／中華棒協提供）

看到棒球將全台灣的人團結在一起，辜仲諒非常感動，從台北大巨蛋到日本東京巨蛋，都能看到一條心替國家隊加油吶喊的台灣球迷，「這是台灣最棒的一面、最珍惜的精神，誰說台灣人不團結？」他表示，甚至連日本人也都被感化，「這不是運氣，也不是暫時性的。」