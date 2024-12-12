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詹皇本季首度缺席訓練　下一場能否出賽仍需觀察

▲▼湖人詹皇詹姆斯、後衛里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼詹姆斯本季首度缺席訓練。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在年底將滿40歲，日前對陣熱火時，詹皇不甚弄傷左腳，隔一場與拓荒者之戰高掛免戰牌，造成本季首度缺賽。今天（12日）是湖人隊內練習的日子，卻不見詹皇身影，總教練瑞迪克（JJ Redick）透露，詹皇缺席是因為湖人有連續4天不用比賽，所以想讓詹皇好好休養，並非傷勢惡化，但無法確認下一場比賽是否出戰。

湖人下一戰將面對灰狼，瑞迪克表示詹姆斯和後衛里夫斯（Austin Reaves）不確定是否會出賽，「他們2人目前都屬於每日觀察狀態，我會每天關注他們狀況。」，里夫斯在日前與雷霆一戰因為摔倒，導致骨盆受傷，目前已連續缺席5場。

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▲▼湖人後衛里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼湖人後衛里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

湖人開季10勝4敗後，陷入3勝7敗的低潮，儘管如此，瑞迪克表示他對於球隊進攻穩定性和防守強度仍有信心，他相信這只是短暫遇到亂流，瑞迪克透露，他經常與詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）討論在困境中如何保持心理上的堅韌。

「詹姆斯和戴維斯都展現了擔當。」，瑞迪克進一步指出，「他們是湖人場上的隊伍領袖，上週我和詹姆斯有過一次很棒的對話，聊到了他在對熱火和老鷹的表現，不僅是數據，而是他的打球方式和領導方式，真的很棒。」

關鍵字： NBA詹姆斯戴維斯湖人

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