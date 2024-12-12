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陳傑憲獲世界12強棒球賽MVP　日本母校高掛布條慶賀

▲世界12強棒球賽，陳傑憲獲多項殊榮。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽，陳傑憲獲多項殊榮。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

「台灣隊長」陳傑憲在第三屆世界12強棒球賽中，個人表現亮眼，最終勇奪賽會最有價值球員（MVP）、打擊王、最佳9人及最佳防守球員等4項大獎。他的高中學長、現在效力台鋼雄鷹的吳念庭分享，日本岡山縣共生高校，近日校舍外掛起祝賀優勝的布條，慶賀陳傑憲獲得殊榮。

為表彰陳傑憲的成就，他的日本母校岡山縣共生高校特地在校舍外掛起布條，寫上「從共生走向世界」，並註明陳傑憲畢業於平成24年度（2012年），以示慶賀與自豪。吳念庭分享後，陳傑憲轉發到IG限時動態，並表示又有理由去日本文了。

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陳傑憲在第三屆世界12強棒球賽，個人打擊率高達0.625，對戰韓國、日本均擊出全壘打，特別是冠軍戰對上日本王牌戶鄉翔征敲出的致勝關鍵3分砲，奠定台灣隊奪冠結果。

此外，中華隊總教練曾豪駒11日宣布，陳傑憲將進入明年2月經典賽資格賽的35人大名單，是唯一一名進入名單的12強冠軍隊成員，未來表現備受期待。

岡山縣共生高校是許多台灣棒球好手的搖籃，不僅有陳傑憲及吳念庭，還包括現任日職軟銀鷹球探的李杜軒、投手廖任磊，以及前職棒興農牛總教練黃忠義之子黃紹熙等人。

關鍵字： 陳傑憲

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