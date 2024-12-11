快艇王牌有望2周內復出　雷納德自認辜負球隊「快哭出來」

Tyronn Lue says there’s been nights where he’s been on the phone with Kawhi Leonard & he’s “almost crying” because he feels like he’s letting the Los Angeles Clippers down with all of his injuries: ‘



“I’ve talked to Kawhi, nights where he’s almost crying just talking about how… pic.twitter.com/GYOQl2h3Ja — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) December 10, 2024

記者游郁香／綜合報導

現年33歲的2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)自2019年轉戰快艇後，已經缺席了460場比賽中的204場，本季他因右膝發炎還未亮相，主帥魯伊(Tyronn Lue)透露，「可愛」覺得自己辜負了團隊，好幾次通電話時差點哭出來，還好今(11)日傳出他恢復訓練，有望在2周內正式回歸賽場的好消息。

被球迷戲稱是「機器人」的雷納德，曾率馬刺與暴龍贏得總冠軍，擁有一雙巨掌的他，總是面無表情「殺爆」對手，是攻守俱佳的頂尖搖擺人，不過自2019年改披快艇戰袍後，他的右腳不斷遭傷病摧殘，曾遭逢股四頭肌傷勢，伴隨膝蓋前十字韌帶和半月板撕裂，上季末他又受到右膝發炎所苦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲快艇一哥雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

雷納德今夏原本被選入美國奧運男籃，卻在報到幾天後就宣布退隊，再次動刀治療右膝，缺席了快艇前25場比賽。令人意外的是，只剩哈登(James Hardem)單核領軍的快艇，仍打出14勝11敗不俗的表現，暫時名列西區第6，每百回合僅失108.5分，防守效率值高居聯盟第6。

今日又傳來一個好消息，頭牌雷納德恢復訓練，主帥魯伊說，「他進行了進攻戰術、防守訓練，只差沒進行對抗訓練，其他的幾乎都做了。」消息來源告訴《ESPN》，如果沒有意外的話，「可愛」將在2周內迎來本季回歸之戰。

▲快艇頭牌雷納德有望2周內復出。（圖／路透）

魯伊透露，雷納德看起來狀態不錯，他的出現提振了團隊士氣，最近球隊5戰吞下3敗，「看到他在場上移動，移動得很好，這是一個非常好的跡象。對他來說，最重要的事情就是建立信心。要有信心繼續訓練，而不感到疼痛，並繼續克服它。」

「他需要做更多的事情才能真正回到場上。」魯伊強調，「我們只是想確保他是100%的狀態，我們不希望他上場時只有70%、75%的狀態。讓我們慢慢來，確保我們做對了……我們不會讓他跳過步驟，我們想要為他做正確的事。」

值得一提的是，魯伊日前曾向媒體透露，自己和雷納德通電話時，對方幾乎快哭出來，因為他自認辜負了球隊，「我和雷納德聊過，有些夜晚他幾乎要哭了，只是談到自己怎麼讓球隊失望了。」

▲快艇頭牌雷納德因持續缺陣，自認讓球隊失望很沮喪。（圖／路透）