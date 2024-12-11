雷霆闖進NBA盃4強　一哥SGA：有季後賽的感覺

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

NBA盃8強今（11日）點燃戰火，雷霆靠著一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場23投15中狂砍39分的領軍下，以118比104擊敗獨行俠晉級NBA盃4強，賽後SGA直言現在有季後賽的感覺了，並表示「我為這支球隊感到驕傲，我們真的到了這一刻了。」

Shai Gilgeous-Alexander did it all in OKC's big win over the Mavs



The Thunder advance to the NBA Cup semifinals pic.twitter.com/wZhcoJBZdA [廣告]請繼續往下閱讀... December 11, 2024

上半場雙方短兵相接後，主場雷霆握有57比54的些微領先，下半場第三節雷霆多點開花發動猛攻，吉爾吉斯-亞歷山大開局4投4中幫助球隊打出13比2猛攻，雷霆將領先優勢拉開至70比56雙位數領先，喊完暫停後的獨行俠狀態依然不見起色，幾波進攻最後皆以失敗收場。

雷霆哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）在禁區予取予求、喬伊（Isaiah Joe）在節末飆進壓哨三分，雷霆第三節轟出33對19的強力攻勢，帶著90比73、17分領先進入決勝節。

Shai Gilgeous-Alexander first quarter:



16 points

5-9 FG

2-4 3PT pic.twitter.com/KFCuV4wyVD — Underdog NBA (@Underdog__NBA) December 11, 2024

決勝節雖然獨行俠在比賽還剩8分56秒時將比分追至10分差，但喊完暫停後的雷霆重整旗鼓，華萊士（Cason Wallace）連取5分穩定軍心，多特在比賽最後1分49秒砍進重要三分幫助球隊將分差擴大至12分，也讓獨行俠的反撲功虧一簣，最終雷霆118比104擊退獨行俠，晉級NBA盃4強賽事。

Shai Gilgeous-Alexander on the Mavs: “They came out of the West last year. Which means they were the best team in the West. And I respect that…



That’s where I want to be. I want to come out of the West and win an NBA Championship.”pic.twitter.com/vZv3wN7Yfz — Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) December 11, 2024

雷霆賽後豪奪近9場比賽中的第8勝，他們將與休士頓火箭或金州勇士爭奪決賽門票。對於即將前往拉斯維加斯，雷霆一哥SGA說道，「現在有點季後賽的感覺，比例行賽更加危險，我為這支球隊感到驕傲，為這些傢伙感到驕傲，我們真的到了這一刻。」