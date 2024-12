雷霆闖進NBA盃4強　一哥SGA：有季後賽的感覺

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

NBA盃8強今(11日)點燃戰火,雷霆靠著一哥吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)全場23投15中狂砍39分的領軍下,以118比104擊敗獨行俠晉級NBA盃4強,賽後SGA直言現在有季後賽的感覺了,並表示「我為這支球隊感到驕傲,我們真的到了這一刻了。」

Shai Gilgeous-Alexander did it all in OKC's big win over the Mavs The Thunder advance to the NBA Cup semifinals pic.twitter.com/wZhcoJBZdA

上半場雙方短兵相接後,主場雷霆握有57比54的些微領先,下半場第三節雷霆多點開花發動猛攻,吉爾吉斯-亞歷山大開局4投4中幫助球隊打出13比2猛攻,雷霆將領先優勢拉開至70比56雙位數領先,喊完暫停後的獨行俠狀態依然不見起色,幾波進攻最後皆以失敗收場。

雷霆哈爾特斯泰(Isaiah Hartenstein)在禁區予取予求、喬伊(Isaiah Joe)在節末飆進壓哨三分,雷霆第三節轟出33對19的強力攻勢,帶著90比73、17分領先進入決勝節。

決勝節雖然獨行俠在比賽還剩8分56秒時將比分追至10分差,但喊完暫停後的雷霆重整旗鼓,華萊士(Cason Wallace)連取5分穩定軍心,多特在比賽最後1分49秒砍進重要三分幫助球隊將分差擴大至12分,也讓獨行俠的反撲功虧一簣,最終雷霆118比104擊退獨行俠,晉級NBA盃4強賽事。

Shai Gilgeous-Alexander on the Mavs: “They came out of the West last year. Which means they were the best team in the West. And I respect that…



That’s where I want to be. I want to come out of the West and win an NBA Championship.”pic.twitter.com/vZv3wN7Yfz