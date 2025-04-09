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鄭宗哲連兩戰板凳待命　海盜狀元郎遭KO吞敗

▲海盜鄭宗哲。（圖／截自海盜官方粉絲團）

▲海盜鄭宗哲。（圖／截自海盜官方粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

海盜隊9日（台灣時間）主場迎戰紅雀，派出2023年選秀狀元史金恩茲（Paul Skenes）擔任先發，結果慘遭對手狙擊，最終以3比5落敗。剛升上大聯盟的鄭宗哲連續兩場未出賽，仍坐板凳待命。

史金恩茲前兩局展現壓制力，連續解決6名打者，送出3次三振。不過第3局上出現亂流，帕黑斯（Pedro Pagés）與溫恩（Masyn Winn）接連敲安攻佔得點圈，接著史考特二世（Victor Scott II）掃出三壘安打，一口氣掉了2分，隨後多諾文（Brendan Donovan）補上一支安打再添1分。

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海盜在4局下靠著雷諾斯（Bryan Reynolds）開轟追回1分，但紅雀6局上再度發動攻勢，多諾文擊出長打，下一棒獲得保送，伯利森（Alec Burleson）適時安打攻下1分，之後又靠滾地球再添1分，將比分拉開至5比1。

海盜在9局下展開最後反攻，連續兩支安打後，麥卡臣（Andrew McCutchen）擊出滾地球追回1分，接著巴特（Joey Bart）掃出二壘安打再添1分，但最終仍以2分差吞敗。史金恩茲投6局，被敲6安打，失5分，奪7次三振，有1次保送，防禦率3.44，承擔敗戰。

鄭宗哲因金手套三壘手特里奧洛（Jared Triolo）受傷而獲升上大聯盟，迎來生涯首度進入大聯盟名單，不過連續兩場比賽都尚未獲得出場機會。

關鍵字： 大聯盟海盜紅雀新秀失利

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