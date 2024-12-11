勇士一次網羅3名籃網得分好手？雙方對話中　可能交易籌碼曝

▲籃網「德國軟豆」施洛德，後為強森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

距離NBA季中交易截止還有近2個月，勇士正積極替一哥柯瑞(Stephen Curry)尋找幫手，根據《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息，灣區對籃網3名得分主力強森(Cam Johnson)、芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)及「德國軟豆」施洛德(Dennis Schroder)表達興趣，可能的交易籌碼也曝光。

籃網今年選秀會前夕送走「大橋」布里吉斯(Mikal Bridges)，至今已累積大量的未來資產，擁有12枚首輪籤和11枚次輪籤可供交易，明年夏天的薪資空間超過6000萬美元也傲視全聯盟，外界預估他們會繼續出售主力球星，進行徹底重建。

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《ESPN》名記者查拉尼亞10日晚間披露，別隊已向籃網表達有興趣網羅幾名主力強森、芬尼-史密斯及「德國軟豆」施洛德，並展開「探索性」對話。消息來源進一步表示，勇士也是關注這3名球員的隊伍之一，競爭對手認為，灣區可能的交易籌碼，包括受傷報銷的梅爾頓(De'Anthony Melton)的1280萬美元到期合約以及未來選秀權。

▲籃網強森 。（圖／達志影像／美聯社）

被點名是籃網潛在「交易夥伴」的勇士，目前以14勝9敗排在西區第5，但排在第12的國王也僅落後他們3場勝差，灣區大軍的位置並不穩固，他們必須把握天王柯瑞的「最後巔峰」爭冠，上季卻連季後賽都沒打進去。

《Bleacher Report》指出，勇士幾名年輕新星本季並沒有「重大進步」，新入隊的資深球員安德森(Kyle Anderson)幾乎沒發揮作用，攻守俱佳的梅爾頓又報銷，「考慮到這些情況，勇士隊需要一些增援，與籃網的交易可能會讓他們一舉得到1位、2位甚至3位主力球員。」

28歲的強森本季場均繳出18.8分、4.3籃板和2.9助攻，能砍3.3顆三分球，三分球命中率達到43.4%，他身上的合約到2026-27賽季，若勇士延攬他入隊，他有機會成為金州長期的核心成員。

▲籃網芬尼-史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

31歲的施洛德則正在打出生涯最佳表現，場均18.6分、6.5助攻、3籃板，外帶1.1抄截，平均每場能命中2.5顆三分球。同樣31歲的芬尼-史密斯下季擁有球員選項，場均能砍10.6分、4.3籃板、2.4個三分球，三分球命中率高達43.2%。

《Bleacher Report》分析，這3名球員都非常適合勇士「快節奏」的球風，如果能一舉得到這3名籃網主將，他們有可能直接竄升為爭冠大熱門隊伍。