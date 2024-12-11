公鹿挺進NBA盃4強！每人320萬入袋　字母哥、里拉德轟65分退魔術

Dame does it AGAIN down the stretch:



⌚️ Stepback 3 to tie it at 106

⌚️ Go-ahead dunk to put @Bucks up 1



Finishes with 28 PTS and 9 AST to help Milwaukee advance to the #EmiratesNBACup Semis! ???? pic.twitter.com/adRWB7G4PM — NBA (@NBA) December 11, 2024

記者游郁香／綜合報導

NBA盃8強賽今(11)日點燃戰火，首場由公鹿在主場面對兩大年輕主將班凱羅(Paolo Banchero)、華格納(Franz Wagner)都無限期缺陣的魔術，密爾瓦基在雙星「字母哥」、里拉德(Damian Lillard)合力轟下65分之下，擋住奧蘭多最後時刻的反擊，以114比109連2年晉級4強，每人已鎖定10萬美元(約320萬台幣)的獎金。

GIANNIS LEADS THE @Bucks TO VEGAS!



???? 37 PTS

???? 7 REB

???? 4 BLK

???? 62.5 FG%



They'll play the winner of ATL/NYK in the #EmiratesNBACup Semifinals on Saturday ???? pic.twitter.com/IJomjSC0v4 — NBA (@NBA) December 11, 2024

NBA盃8強賽今明兩天登場，公鹿今日在自家迎戰魔術，儘管兩大得分手班凱羅、華格納都因腹斜肌撕裂無限期傷停，奧蘭多仍展現出強大的韌性，首節取得33對25、8分領先。不過密爾瓦基雙星安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、里拉德隨後開啟了火力，他們在第2節中段到第3節最後2分鐘的期間，連續替公鹿拿下29分。

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▲公鹿里拉德（右） 。（圖／達志影像／美聯社）

公鹿也提升防守強度，第3節僅讓魔術拿到13分，徹底封鎖對手的火力，帶著80比72、8分的優勢進入決勝節。不過魔術並未就此認輸，雙方末節多次戰成平手，終場前2分12秒，薩格斯(Jalen Suggs)的二分球命中，奧蘭多以102比101超前，他們還一度在小卡特(Wendell Carter Jr.)罰進兩罰後，拉開3分差。

關鍵時刻，里拉德以一記三分彈扳平了比數，他包辦了公鹿最後13分中的11分，最後52秒內連下9分，讓薩格斯第4節猛砍18分的逆襲化為烏有，公鹿終場以114比109搶下4強門票，成為本季首支前進拉斯維加斯的隊伍，準決賽對手將是尼克與老鷹之間的勝方，正式名單上的球員已鎖定10萬美元(約320萬台幣)的獎金。

DAMIAN LILLARD FOR THE LEAD! pic.twitter.com/2Q3MC0seZ9 — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 11, 2024

「字母哥」此戰飆出37分、7籃板、2抄截和4火鍋；里拉德貢獻28分、9助攻，10次罰球全部命中；替補上陣的硬漢波提斯(Bobby Portis)挹注22分、10籃板和4助攻。魔術以薩格斯砍下32分最高，另有9籃板、4抄截。

▲公鹿字母哥安戴托昆波 。（圖／達志影像／美聯社）

NBA盃8強賽開始為單淘汰，4強和決賽移師拉斯維加斯舉行，冠軍隊球員每人可獲得50萬美元(約1600萬台幣)的獎金，亞軍隊則是每人20萬美元(約640萬台幣)，4強10萬美元(約320萬台幣)，8強5萬美元(約160萬台幣)。

▲魔術薩格斯 。（圖／達志影像／美聯社）